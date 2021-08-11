展銷場展商稱不捨：教協客人比較斯文

教協有兩個超市及展銷場，定期會有不同類型的商戶以優惠價推銷產品，例如今期有護膚品、個人護理產品等。另外，教協的銅鑼灣及旺角服務中心亦分別設有保健中心，設診所、化驗中心、中醫診所、物理治療診所、視光中心等。

稱不打算問後續安排 「他們現在很忙」

在教協銅鑼灣服務中心擺攤的展銷商、售賣天然護膚品的Winnie表示，教協事前無通知她將會解散，亦未曾交代任何善後安排。她與教協合作5年多，「合作那麼多年，都很捨不得，有落寞的感覺。唔識講，都輪不到我講。事到如今，我都要接受。他們（教協）不繼續，我們都沒辦法。」她說，不打算主動查詢解散後安排，「他們現在很忙」。她又說，過往都一直有在其他商場展銷，將來繼續營商不成問題，不過「教協的客人比較斯文」。

Winnie又說，其攤位旁本身有兩個賣電器的展商，「聽到消息後，公司通知他們。他們搣走所有memo，全部走了」。現場遺下數個洗衣機及雪櫃，雪櫃上仍有膠紙痕迹，Winnie說，「聽說他們公司明日會來收走」。