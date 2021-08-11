指公民自由收窄打擊工運 職工盟：未來肯定崎嶇難行

稱失去教協對教師權益傷害極大

職工盟稱，教協承受沉重政治壓力，明白和尊重其散解決定，並稱教育界失去一個可以為教師權益發聲、最具代表性的組織，對教師權益「肯定是極大傷害」。

《港區國安法》實施後，過去一年多個工會先後解散，包括反修例運動期間成立的新公務員工會、香港製藥及醫療儀器業職工總會。前線醫生聯盟因為斷莊而解散，壹傳媒工會則在《蘋果日報》停運後解散。

社總料將在政治表態上謹慎

資訊科技界工會：有心理準備面對打壓

社會工作者總工會外務副會長張志偉對教協解散感可惜及遺憾，並稱社會政治氣壓非常低，各工會或面對不同壓力，相信都會思考未來發展路向及還能否繼續發揮功能。他說社總一直關心社福界議題、同工僱員權益等，會繼續秉持信念，但相信在政治表態及政治事件上會相對謹慎。

反修例運動觸發成立新工會浪潮，其間成立的香港資訊科技界工會，主席鄧卓文表示對教協解散感惋惜，不諱言看到老牌工會解散，「打壓去到這樣大，細小工會的心理壓力都大」。他認為連串打壓是針對教育層面，不止於工會，同時反映香港言論自由及政治發展空間收縮。他表示一直有心理準備面對打壓，但暫相信所屬工會風險不大。至於會否迴避政治行動或議題，他說，「政不政治也不到我們決定」，未必須刻意迴避。

被問會否調查教協，勞工處回覆稱，職工會登記局不評論個別個案。勞工處續稱，根據《職工會條例》，擬解散的職工會須按會章訂明方式及規定解散，須在解散後14天內將解散通知送交登記局。根據教協章程第20條，須有全體合格會員三分之二或以上以秘密投票表示同意，方得解散。教協稍後會舉行特別會員大會。