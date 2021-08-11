捍衛教師權益48載 華叔視教協一生成就

華叔：民主成熟日 重回工會崗位時

「教協的成長，我覺得是自己最大的成就……教協從無到有、從小到大，白手興家，確實好難得，共產黨組織力強，我強過他！」司徒華2010年臥病在牀時說。教協由一場1970年代為教師權益「抗爭」運動冒起，但面對現實營運金錢阻礙，靠的是「電子瓦罉和餅卡」，由1984年天台展銷場，發展至今旺角、銅鑼灣兩間超級市場規模，利潤足讓教協財政獨立，不用依靠籌款。這些收入亦讓教協添置物業，由1978年買入24萬的500平方呎單位，到今天旺角、銅鑼灣、新蒲崗都有自置物業。

馮偉華：多年秉持捍衛教師應有權益

教協歷年有3屆會長，包括華叔、張文光，第三代會長馮偉華由2010年5月出任，馮昨被問就48年來教協工作總結，稱「好難很快、很簡單講幾十年的工作，只可以講，我們過往多年，都係秉持由華叔開始到而家，首要第一樣就是捍衛教師應有權益」。

多次處理教師投訴 曾工會身分促召開死因聆訊

近10年教育風波不斷，教協擔當監察政策、發表另一方意見的角色。尤其2012年國教爭議、2014年佔中事件、2019反修例事件，學生牽涉其中，代表教育界的教協亦在其位置表達意見。而在政策事宜上，增加班師比例、教師全面學位化、小學一校一社工、學童人口下降、推動融合教育等，教協亦表關注。2019年3月，東華三院李東海小學教師林麗棠校內墮樓身亡，教協首以工會身分要求法庭召開死因研訊。教協亦為不少教師爭取權益，處理學校管理不善的投訴個案，包括曾發生「影子學生」的前公立興德學校。

前年教協與政府關係趨白熱化、教協多次受攻擊後，教協仍多次為通識「改革」表態，不滿教育局破壞課程改革諮詢機制，指公民與社會發展科等同政治灌輸。