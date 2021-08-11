人龍湧教協超市 會員嘆跪埋都解散 有長者堅持排隊「唔想連再嚟買嘢嘅機會都無」

銅鑼灣超市逾200人 教師：公道自在人心

昨日黃昏，趕到教協銅鑼灣超市購物的人漸漸增加，在內而又沒購物的人無從離開超市，職員叫他們彎身穿過矮矮的圍欄離開。職員其後停止讓新客入內，又大喊超市「已經塞滿人，動不了」。有排隊市民查詢等候時間，盼教協為入場時間設限，亦有排隊長者對職員說會堅持排隊，「我唔想連再嚟買嘢嘅機會都無」。任教中學20多年的羅老師昨光顧教協，買了大批可長期存放的獨立包裝消毒用品，花了600多元，「好慘的，這麼多人突然失去工作。他們有否幫助老師，公道自在人心吧」。

曾受教協幫忙：未知將來何處求助

任教小學5年多的Judy來到超市支持，曾受教協幫忙的她當時對個人權益有疑問與舊校紛爭，「學校一言堂，我想知道究竟是否這樣？根據合約，我的保障真的這麼少？」她透過教協諮詢法律意見，雖然最終無循法律途徑跟進，「但都算知道多了」。她說知道教協早前被官媒指為「毒瘤」，「估到會有行動」但料不到那麼快。她說，未想到將來再遇到法律問題，可去哪兒求助。

任職大專會員稱政治逼害 信「總有方法」教學生真相

任職大專院校10多年的教協會員陳老師用過多項教協服務，如配眼鏡、超市、買禮券，亦參加教協舉辦劉銳紹主講的講座，「（貨）並非便宜很多，可能幾毫，加加埋埋就平一點。當然教協本身理念我都認同，所以會一直用它的服務」。陳老師表示，教協早前已聲稱會推出國教活動，「俗一點講，跪都跪埋，但看來這一兩個禮拜上面都不收貨」，估計這個多星期教協的政治壓力很大，「都係政治逼害吧，教師這個位置很明顯要被整頓」。陳老師稱，聽聞有別校教師講過敏感話題被投訴，最後離職，「自我審查的紅線一直都在」，自己並非沒想過移民，「走得甩可能是好事，但無理由是我走不是他走，無理由不嘗試守落去……有些真相、真理、是非黑白，總有方法可以教給學生的。」