4物業料值三四億 遣散200職員餘款發特惠金

陸續停服務 年底前完全停運

土地註冊處資料顯示，教協分別於1992及1993年以約3116萬元購入銅鑼灣永德大廈閣樓連兩個地舖，並於1998年以2430萬元購入旺角好望角大廈8樓全層，而好望角大廈9樓全層亦屬教協物業。至2011年，教協以5003萬元購入旺角中僑商業大廈7樓全層共5個單位。今年3月，教協以5942萬元購入新蒲崗商廈萬迪廣場9樓3個單位。

有測量業人士稱，以目前市值保守推算，教協的物業估值逾3億至4億元，部分位於鬧市，面積大，對投資者或部分跨國公司具吸引力，相信較易放售；而市場主要考慮物業價錢及回報率，不太關注業主身分及背景。

退續會費 停公共評論 不接新投訴

根據教協去年財務報告，非流動資產淨值為8100萬元，其中物業佔91%；流動資產金額約1.25億元，其中現金及銀行結餘佔84%，而流動負債為5808萬元，即教協淨資產約1.48億元。教協去年一般營運資金的收入為3.45億元，支出3.29億元。教協會長馮偉華昨稱會方財政穩健，有能力承擔遣散及還款，會盡速處理。

教協昨宣布停止新入會及續會申請，並為已繳費續會的會員安排退款；停止公共事務作評論和參與；權益及投訴部不接受新個案或查詢，並盡快完成現有個案；停辦未開始的課程及活動及安排退款，盡快完成正進行的活動或課程。另外，「教協會員服務有限公司」會停止代理新投保，已投保的保單仍然有效，會員可向保險公司查詢或索償。

3中心購物服務暫維持運作

會員資料將全部銷毁

至於旺角、銅鑼灣及荃灣3個中心的購物服務暫時維持運作，盡快清貨及處理與商戶合約規定；不再接受電器訂購新訂單，教協將盡力跟進已落實及付款的訂單。教協醫務中心預計不遲於今年底停運。教協稱確保會員資料保密，完全停止運作時將銷毁全部會員資料。