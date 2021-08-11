研擴服務接投訴 教聯：不包庇失德教師

黃均瑜感教協突然解散「兒戲」

「教師做錯要認先有得幫」

黃均瑜稱，教協是行內最大工會，提供不少福利及權益服務，認為教協解散「一步去到咁盡」，令他感「太突然」和「錯愕」，「無人話佢提供福利及權益有問題」。他認為教協有其他方法面對外界批評，包括換人管理、不再評論政治議題等，形容大工會突然解散「好兒戲」。

被問失去最大工會後教師會否求助無門，黃均瑜說明白教師權益及福利服務需求很大，正商討擴展不同服務，但短期難以極速擴張；若教師日後想投訴及求助，可聯絡教聯會及工聯會教育工作人員總工會。被問會否協助因政治立場不同、被指專業失當的教師投訴，他說若教師失德「無可能包庇」，「做錯要認要改，先有得幫」。

記協：痛心體諒 民主黨：謝教協貢獻

葉劉樂見解散 梁美芬：教界重新出發

香港記者協會昨表示對香港失去教協感極度痛心，但理解及體諒，讚賞他們在工會運動扮演重要角色，感謝他們多年同行，在維護勞工權益的付出功不可沒。

民主黨主席羅健熙對教協解散感到十分可惜，感謝他們過去貢獻教育界。他說政治氣氛十分困難，相信不同組織都一直考慮和評估潛在風險，尊重不同組織的決定。

行會成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀表示很高興見到教協解散，終止將政治行為帶入校園，令學校恢復使命，培育具國家認同的下一代。被問會否擔心教育界只剩單一立場聲音，她說相信教聯會廣納百川，接納不同聲音。經民聯梁美芬表示教育界應放低教協這包袱，重新出發，將來若有新工會成立，希望不要有這麼多政治行動及滲透。