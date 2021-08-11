教協解散稱努力無用 狙擊未息 嘆局勢轉差未見前景 官媒引律師：別以為可逃法網

湯家驊：團體中人仍可被控 未見違法行為

教協昨宣布解散後抨擊未止。內地官媒中通社昨引述本港律師意見，指教協解散不代表可完全逃避法律責任，「教協的管理層不要以為解散了便可逃之夭夭」。對於解散能否「保平安」，資深大律師湯家驊表示，若被控犯罪的是法人團體，例如有限公司或職工會，在相關組織解散或公司完成清盤程序後可免卻法律責任；若是團體中某人被控犯法則不受影響，即使解散後仍可被控。他說從報章所提出教協涉及的事件，暫時未見違法行為，即使借出場地予初選案被告宣傳，律政司亦要證明他們有串謀犯罪意圖。行會成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀認為，若執法部門找到相關工會犯法的證據，即使停止營運亦難逃刑事責任。

理事會一致決定 未答有否中間人發信號

教協會長馮偉華昨聯同多名教協成員見傳媒，公布解散。馮說，過去數年社會和政治環境巨變，近月情况轉差，教協感到巨大壓力，理事會已盡力尋求方法延續會務，但至今未看到前景，故在未能化解危機下，理事會前日一致決定解散教協，他承認決定「做得突然」。教協擁有多個會所、聘請逾200名全職員工，馮說將有序地終止會員服務，料年底前完成解散（見另稿）。

2019年反修例風暴後，教協不時受建制派、左報，以至內地官媒「狙擊」。最近一次是新華社及《人民日報》於上月30日發表評論文章稱「必須剷除『教協』這顆毒瘤」，翌日教育局宣布全面終止與教協的工作關係。教協上周二（3日）起一連4日重申「今後將聚焦教育專業和權益的工作，全力做好工會的本業」，又有多項行動包括退出職工盟、成立中國歷史文化工作組等，被視為「示好」，冀換取生存。

馮偉華昨被問到教協近日連番示好後仍決定解散，是否有「中間人」向該會發放信號，他沒直接回應，稱看不到情况改善，環境壓力仍相當大，故按形勢而做此決定，又形容解散是「此時此刻能面對處境的最好決定」。

蔡子強憂骨牌 更多組織解散

人權組織稱當局加強消滅民間團體

本身是教協會員的中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，教協形勢比想像中發展得快、惡劣，他理解教協解散的決定。他說教協會員基礎廣泛，財政實力雄厚，歷史悠久，加上創會會長司徒華曾與北京當局交往，部分建制派亦稱司徒華為愛國者，他擔心教協解散後出現骨牌效應，「其他組織或覺自己無條件頂下去，更多組織選擇解散」，最終削弱公民社會。

國際特赦組織中國組主任羅助華（Joshua Rosnezweig）表示，教協遭受攻擊，突顯香港學校、大學的表達自由空間急劇收窄，「在有效地壓制政治反對派後，香港及中國當局現時似乎正加強力度，消滅具備強大動員能力的民間團體，這對仍在香港運作的其他工會來說，是一個令人不安的發展」。

教局：續與「名副其實」教育專業團體合作

教育局稱不評論教協最新決定，又指這發展對局方工作絕無影響，局方會繼續「與名副其實的教育專業團體通力合作」，並致力與前線校長和教師保持溝通並提供支援。

明報記者

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