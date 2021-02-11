英媒稱華諜扮難民 BNO簽證加強審查

《泰晤士報》引述英國政府消息人士稱，當局留意到有中國的臥底特工正假扮成「難民」，透過對香港推出的BNO簽證申請到英國。該消息人士表示，當局對BNO簽證有特別嚴格的審查，亦屬事出有因。報道引述英國內政部表示，有機制確保簽證不會被濫用。

彭定康：有理由擔心中共滲透

前港督彭定康向《泰晤士報》表示，英國面對的是一個會利用情報人員的極權國家，外界有理由擔心中共會在自由社會滲透情報人員，竊取保安機密。

報道又引述一名不願具名、已抵達英國的香港前區議員稱，擔心北京會透過在英國已成立的中國社團影響英國，認為英國應加強審查涉及政治活動、影響英國利益的BNO簽證申請人。

在英國協助移民港人的Jabez Lam表示，不少港人移民到英國後都非常小心，他們不知道什麼組織親中，擔心在英中國人會將他們的資料交給北京。他認為應很小心提防有否參與「鎮壓」的香港警察申請BNO簽證計劃。