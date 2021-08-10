林鄭：港台要增播內地節目 與央媒結伙伴

節目將涵國安教育大灣區十四五

昨播黨慶授勳 增周末國劇影院

林鄭月娥表示，港台作為公營廣播機構，有責任全面落實港台約章訂立的公共目的及使命，包括提供讓市民了解社會和國家的節目，培養市民對公民及國民身分的認同感，港台電視31頻道自今年7月中開設「國劇時段」，於黃金時段播內地劇《號手就位》，並於周末晚上播內地紀錄片《我在故宮六百年》和《亞太戰爭審判》。對於中央廣電總台贈播建黨百年精品節目，她說港台會積極配合，31頻道昨已率先播放《「七一勳章」頒授儀式》，今將播放慶祝中共100周年的文藝演出《偉大征程》，另8月中新設「周末國劇影院」。

林太稱，去年11月訪京時向中央廣電總台提出的要求獲回應，港台會致力與中央廣電總台建立長期合作伙伴關係，配合總台面向特區的工作，讓更多合適的內地節目在港台播放，港台也會推出更多節目，涵蓋國家安全教育、大灣區和國家《十四五規劃綱要》等重要議題，助港人認識中華文化和國家最新發展，有利於香港融入國家發展大局。

港台回覆稱，「周末國劇影院」由8月14日開始，逢周六及周日上午11時至下午1時播出，率先播放《大決戰》。根據網上資料，《大決戰》是關於第二次國共內戰三大戰役的內地劇，今年6月25日於內地首播。

學者：港台轉型維穩 其他台或配合主旋律

中大新聞與傳播學院講師梁麗娟表示，港台最新節目表反映港台正轉型，以中國發展作本位，意圖改變港人對國家的看法，政府認為現時社會欠缺國民教育及國家安全意識，故透過大眾傳媒宣揚大國崛起，將軟實力傳播開去。她相信港台日後節目會以維穩為大方向，難再有尖銳批判，其他電視台亦可能會買「政治保險」，增播內地劇，配合政府主旋律。