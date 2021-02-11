錄400種生物泥灘 斥2億變首人工灘

鄰灘物種減 啟用後海膽刺百人

龍尾泳灘原為泥灘，曾經錄得400種生物出沒，政府2012年向立法會申請撥款興建人工泳灘，遭環保團體強烈反對，「守護龍尾大聯盟」曾提出司法覆核，被高等法院駁回，上訴亦同被駁回。當局最終於2017年底開始遷移海洋生物及展開工程，興建長200米的泳灘、護沙堤、瞭望塔及停車場等。

守護龍尾大聯盟成員關祝文今年初曾到毗鄰人工泳灘的泥灘，發現該處水質渾濁、海水發臭，又指泳灘範圍原是最多生物出沒的水域，工程令泥灘物種大減。環保署今年1月至5月中共做了16次水質測試，署方稱結果顯示水質維持在最高等級（即「良好」）範圍，適宜游泳活動。

人工泳灘啟用不足一周，有小量物種「返回」龍尾，但由於沿岸出現大量海膽，首5天已有近百名泳客被海膽刺傷，不時亦見有泳客把玩海星。發展局長黃偉綸早前發表網誌稱，工程完結後龍尾海洋生態保持穩定，多種被搬遷的物種再在泳灘附近出現，又稱透過工程，人類與海洋生物和諧共存，亦體現可持續發展的理念，同時呼籲市民避免騷擾或撿取海洋生物。