龍尾灘露黑沙 學者憂有害籲勿碰 環團恐淋雨沙流失惡化 土拓署：自然現象

近日水質「良好」下調至「一般」

根據環保署數據，龍尾泳灘於6月23日至7月12日，4次測量到泳灘水質維持在最高等級（即「良好」），但自7月21日至本月2日，3次監測的水質下降一級至「一般」。本報記者昨午到龍尾泳灘觀察，逾百市民如常遊玩，當時正值潮退，近岸及淺水位置的沙明顯較深色，部分人掘出的沙呈黑色。

泳客林先生說知道泳灘早前有海膽，但「近近哋」便帶兒子前來。被問到是否擔心黑沙或有污染，他說「唔怕啦，個個都係咁，最多有事入醫院」；其兒子則反問記者「黑沙是否煤」。

預言成真 學者稱黑沙屬缺氧層易聚污物

港大生物科學學院首席講師侯智恒早於2013年預料龍尾泳灘可能變成黑沙灘。他昨向本報稱，龍尾水流一向較慢，相較其他天然沙灘如大浪灣、浪茄，海浪冲刷力低，缺氧層更易形成。他說出現黑沙與水質污染無關，但黑沙或釋出臭味，若水質差、細菌多，觸碰黑沙或有健康風險。他說若整體水流沒改變，龍尾出現黑沙亦「很正常」，早已表示該處不適合改作泳灘。

守護龍尾大聯盟成員關祝文上周六（7日）曾到龍尾泳灘觀察，他說發現有地下水將沙冲走，但仍需時觀察沙流走情况是否嚴重。他說若大雨持續，山水向下流時或會隨地下脈道滲透至底層沙粒，變相難以承托上層的沙，嚴重的話可能出現沙面凹陷，但亦要視乎工程所鋪的人工沙層有多厚。他形容地下水冲走沙是必然現象，因難以將山水截斷。

關形容龍尾水質「無好過」，除不斷有垃圾外，汀角一帶亦愈來愈多人居住，排出污水流向吐露港，惟吐露港水流較慢，變相「塘水滾塘魚」，料短期內難改變。

環保署回覆查詢稱，7月中旬風暴「查帕卡」帶來連日暴雨，龍尾泳灘亦因暴雨把岸上污染物冲刷到海中，每周水質等級由「良好」下調至「一般」，屬一般泳灘細菌水質的正常變動，並會在大雨過後逐漸回復正常水平。署方稱，自今年1月至7月中，龍尾泳灘水質全部維持在最高等級，適宜游泳，自6月23日啟用以來未接獲有關水質的投訴或反映。

環署稱雨後水質降級屬正常 將復常

土拓署：沙粒移動 沒明顯流失

負責泳灘設計的土拓署早前稱，會利用電腦模型估算沙粒流動，制定防止流失方案，泳灘兩端亦各設護沙堤。本報向土拓署查詢龍尾泳灘是否有沙流失及需否「補沙」，該署指根據近月測量，兩條護沙堤之間沒明顯沙粒流失情况。署方又稱，人工泳灘鋪沙由近岸延至海邊，沙面近岸較深，深水海牀位置沙面較淺，沙粒在沙灘受較大風浪吹襲時會向海方向移動，海面較平靜則隨浪向陸上方向移動，填補沙灘，形容屬自然現象。署方續稱，潮退時海牀可能外露，加上上述沙粒移動的原因，容易被察看到沙面淺層下原身海牀物質及顏色。

明報記者

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