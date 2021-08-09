林鄭：單車隊成功 將更重資源配合 學者籲長遠規劃體育政策 「非今日畀錢明日有獎牌」

退役運動員入紀律部隊 林鄭：有得諗

行政長官林鄭月娥昨在李慧詩奪銅後稱，李慧詩和單車隊的成功，為體育發展的方向和提升精英運動員培訓帶來啓示，稱政府會更重視這些方面的資源配合。林太昨午出席一個電視節目時被問到，政府會否再考慮購買奧運轉播權，她說如市民支持，什麼也考慮，稱政府是以人為本。林鄭月娥昨出席無綫電視的奧運節目，被主持人問到可否考慮讓已過讀書年齡的運動員，退役後入職紀律部隊再進修，林鄭月娥稱「一定有得諗」，說無論作為僱主或政府部門，都很想精英運動員加入他們的行列，不會很計較學歷或資歷。

政府在2012年撥款70億元成立精英運動員發展基金，並於2018至19年度再注資60億元，支援體院的財政開支，林鄭月娥昨表示，2021至22年度，政府透過基金向體院撥款7.37億元，較2017至18年度增加約42%（見表）。現時體院有20個項目納入「A級」精英體育項目，包括港隊在今屆奧運獲獎的劍擊、游泳、乒乓球、單車，成年全職運動員按表現，每月可獲介乎7130元至41,030元不等的標準資助，截至2019至20年度，體院共有525名全職運動員。

雷雄德：部分項目斷層 應重點思考發掘人才

浸大體育、​運動及健康學系副教授雷雄德認為，政府應重點思考如何尋找運動員，形容現時單車項目「並沒另一個李慧詩」，體操在石偉雄後亦將「斷層」。他說，本港青少年較少運動固然是其中一個難找運動員的因素，但學校行政配合亦重要，反問「有幾多間好似林大輝（中學）咁」，能為年輕運動員提供彈性課程，呼籲政府要跨部門、長遠規劃體育政策，「唔係今日畀錢明日就有獎牌」。

科大及體院近年合作開展運動空氣動力科研，李慧詩及其他單車代表在奧運的破風戰衣，正由科大及體院合作研發，資助研究的新地執董郭基煇昨稱，願意將600萬元資助加碼至1000萬元。雷雄德認為，近年體院運動醫學及運動科學支援增加，建議體院加強對運動員體能培訓，例如各項「A級」精英項目下都有專人訓練運動員的體能，體院亦可增聘社工、輔導員等。至於硬件配套，他認為本港土地規劃複雜，要思考如何平衡精英培訓和普及運動。

鄭泳舜盼增體院資助 爭辦運動會推普及

民建聯議員鄭泳舜表示，精英運動員人數近10年大幅上升，但長遠發展而言，希望政府增加向體院資助，特別是硬件配套，舉例有運動員反映院內健身中心長期爆滿。另外，鄭亦建議政府重點發展運動專業化，包括運動醫學等範疇，並改善退役運動員的升學及就業問題。鄭泳舜下周會在立法會提出有關體育發展的議員議案，他希望香港爭取舉辦大型運動會，推動體育普及化，認為港人實際上熱愛運動，目前東京奧運熱潮未過，是深化運動文化的好時機，舉例應增加運動場地、資助市民參加運動班等。