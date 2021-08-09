女將煞科日發威 美國1金反壓中國

已連續3屆在奧運獎牌榜稱雄的美國，今屆東奧明顯呈現「女強男弱」的格局，女子賽事共取23面金牌，比男子賽事多7面。除了在體操方面因「體操皇后」比拉絲受心理問題困擾而失勢，僅斬獲2面金牌外，女排、女籃及水球等傳統強項，以及新增的3人籃球、衝浪都以大熱姿態勝出。此外，美國另一傳統強項田徑項目中，女子奪金項目更達5個，遠勝男子隊的2個。

英雌揚威背後，美國男子隊卻被比下去，田徑場更成重災區。飛人基斯甸高文賽前因禁藥風波停賽，布美爾、費特卻利及雷爾班查文等短跑好手相繼飲恨，4×100米接力又因接棒失誤決賽不入。雖然「新水怪」積素在游泳項目奪5金，但美國在100米、200米背泳及4×200米自由泳三大奪金熱門皆失利。

中國4強項保優勢 奪牌佔總數逾半

比起去屆奧運略為退步的美國，中國在今屆的金牌數及總獎牌數目上，其實都有所進步（金牌多12面，總獎數多18面）。射擊、乒乓球、舉重及跳水四大奪金強項，仍是中國今屆的「獎牌大戶」。中國單在此4項賽事便取得22金、10銀及6銅，佔總金牌數超過57%。

另一方面，中國男子奧運代表本已無緣在「三大球」足球、籃球及排球賽場亮相，女子代表在足球及排球也早早在分組賽出局。此外，本應屬國家隊另一強項的羽毛球，今屆卻在男單、男雙及女雙決賽失手而回。