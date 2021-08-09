劉慕裳任持旗手告別奧運 「港人運動員同擁不放棄精神」

空手道港將劉慕裳於女子個人形摘銅，成為該項首個奧運獎牌得主，亦因空手道不列入2024年巴黎奧運，昨晚最後一次在奧運舞台亮相。她在新國立競技場手持區旗，與其他代表團旗手一同進場，高爾夫球港將陳芷澄亦有出席。首次出席大型運動會的開、閉幕禮，劉慕裳即獲派持旗手的標誌角色，她說為港人身分自豪：「當我拎起區旗時，作為香港人感到好驕傲；香港人與運動員都有同一特質，就是前路有多難行、面前有多少障礙，都不會放棄，堅持一條心撐到底。若沒有香港人的支持，我們亦成就不了這次奧運的完美結局。」

將返港備戰全運世界賽

她又細數進場後感動之處，形容看到奧運旗幟，憶起過去多年付出心血於空手道上，為擁有這個人生成長機會而感恩，然而看到聖火熄滅一刻，又滿是感慨：「空手道下屆不獲列入奧運項目，望着聖火熄滅一刻，感覺真的是完結了。」不過，她笑說在閉幕禮重遇空手道選手，一同享受大家的最後一次，亦是新鮮且開心的經歷。隨着東奧閉幕，港隊以1金2銀3銅告別17天征途，劉慕裳將在今天返港隔離，準備再戰全運及世界賽。