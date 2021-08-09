別東京迎巴黎 世界大同零距離

東京這邊廂謝幕的同一時間，巴黎艾菲爾鐵塔下也辦着交接派對，閉幕禮司儀全程以法、英、日語報幕，連國際奧委會（IOC）會長巴赫最後的完賽演辭亦是三語夾雜。原先估計會有「法式表演」的寶塚歌劇團，結果僅負責開首唱國歌。接着是包括港將劉慕裳在內的各個參賽代表團持旗手，於1964年東奧開幕主題音樂伴隨下進場；隨後為各地健兒步入草地，其中以太平洋島國薩摩亞的男將赤裸上身最搶鏡。

女子馬拉松首閉幕頒獎

來到首個高潮，場內各人亮起手機電筒，化為電腦影像，升上半空組成奧運五環，象徵世界團結、無數人同心合力貢獻。緊接是以東京公園為主題的演出，除了雜耍、街舞、BMX和瑜伽等各式獻技，以及歌手milet的高歌獻唱，由著名的東京Ska Paradise Orchestra伙拍片倉高校，合奏大熱動漫《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》更是連結了各背景年齡層。

東奧秉承多樣性及融和題旨的新猷不少，包括閉幕禮上，除了傳統的男子馬拉松頒獎儀式，亦讓女將有此殊榮；完結時當聖火熄滅後，又初次為本月24號展開的殘奧播放預告片。在東京都知事小池百合子把五環旗交予巴赫再轉到巴黎市長伊達爾戈手上，完成破天荒的兩名女性負責交接主辦權後，法國國歌奏起，最尾數個音符竟由該國太空人在太空站內吹奏，同時從宇宙凝望日本，令人感動。

法太空人凝望日本奏色士風

交接環節主要部分「巴黎8分鐘」雖然相對平淡，但能夠直播連線，法國總統馬克龍在鐵塔頂說出「更快、更高、更強、團結」的奧運最新口號後，巡邏兵飛行表演隊噴出紅白藍煙，也不容易。隨着新國立競技場以64東奧的復古字體，亮起「謝謝」的羅馬音，以及播出澤山璃奈與艾頓莊合唱的Chosen Family送行，迎接東京殘奧外，更期待以巴黎多個地標為比賽場地的下屆奧運。