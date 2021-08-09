李慧詩摘銅 走出絕望重綻笑容 學懂愛惜自己盼走更遠 港隊1金2銀3銅謝幕

明報記者 鄭嘉慧、楊柏賢 東京直擊

銅牌戰挫應屆世界冠軍軒絲

東京奧運昨晚在新國立競技場閉幕，34歲的李慧詩早上先於伊豆單車館為港隊的最後獎牌希望奮鬥。她在爭先賽4強遇上烏克蘭隊新星絲達妮高娃，首仗甫踏入最後一圈便發力嘗試拋離對手，但在最後一個彎道被追上，3場2勝制下先輸一仗。面對年輕9歲的絲達妮高娃，次仗她從後追趕同樣未能跟上對手，吞下連敗後跌入銅牌戰。雖然對上德國隊的應屆三料世界冠軍軒絲，但正如這名港將出發前所言，戰術準備充足，最後一圈嘗試拋離對手，以逾一個車位優勢率先衝線。兩人在次仗一度在賽道頂處僵持，軒絲在最後兩圈發力，李慧詩從外檔追趕，輕鬆反壓對手，衝線一刻終鬆一口氣，握拳慶祝。

出發前壓力爆煲 多謝團隊姊姊安慰

自上周三出戰凱林賽（又稱競輪賽），經歷準決賽敗陣，再抖擻精神轉戰爭先賽，李慧詩承認曾經絕望，靠團隊不斷鼓勵才重新振作，又憶起出發前的一個月幾近壓力爆煲：「一直很少靜下來聆聽自己所需，總是別人叫我做就去做，但可能身體已很累。出發前一個月，壓力大得幾乎崩潰，但不斷跟自己說會沒事的，要多得團隊與家姊不斷安慰，才走到這一步。」2012年倫敦奧運，李慧詩摘下凱林賽銅牌，卻於2016年里約熱內盧奧運一摔跌走獎牌，當年爭先賽出局後，帶淚與總教練沈金康擁抱，昨日終可笑着重演這感人一幕。

「努力做未必成功 最重要無悔」

李慧詩自2018年6月至2020年3月，保持爭先賽20個月全勝，去年正是被軒絲中止強勢，如今終在東奧舞台復仇。出戰第三屆奧運重奪銅牌，助港隊以6面獎牌收官寫歷史，矢志兩面獎牌的她仍嘆失望，但不忘笑說多謝自己：「很欣慰仍可在這個舞台表現自己，人生就是這樣，未到最後一刻都難料結果，只可以努力去做，相信自己，雖然未必一定成功，但最重要是不會後悔。其實每個人只需做好自己，這樣就是香港精神。」逆境中遇上多名年輕車手，銅牌戰更是擊退僅23歲的軒絲，李慧詩感慨是最艱辛的一屆，但獎牌分量之重在於歷來付出，而非年齡考驗。

曾說要在下月全運後淡出的她，似乎亦已拋開這念頭，更幽默笑說「又不是選港姐」。全運將至，明年又遇亞運，她說當刻只想好好睡一覺：「其實我最想是放下包袱，好好地睡一覺，睡夠10小時。今屆學懂的是照顧自己，這兩周內我常跟自己說，要愛惜自己多點，才有氣力走更遠的路，讓自己成為最愛自己的人。」單車隊將續留守伊豆，周四直飛上海隔離，準備全運再衝獎牌。

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