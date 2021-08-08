藝發局4委員請辭 一憂安危一稱遭《大公》抹黑

報道稱陳錦成遭「央媒」跟蹤

「101藝術新聞網」昨報道，陳錦成與親人被「在港的中央傳媒集團」記者跟蹤，記錄其日常行蹤及工作地點，令他與親人感到人身安全受威脅，故向藝發局辭職。陳錦成昨回覆本報查詢確認3名民選成員已請辭，「對香港已經無法暢所欲言、理性討論而悲痛」，覺得自身和家人有危險，希望保持低調。李俊亮回覆稱，因近期《大公報》等媒體對他抹黑，不想拖累藝發局，希望辭職能平息事件，遺憾未能完成任期。

「101藝術新聞網」引述藝發局回覆稱，今年6月及8月先後接獲4名委員以私人理由請辭，政府委任的丘亞葵及民選成員李俊亮任期上周二終止，民選的陳錦成及周博賢任期上周三完結，3名民選代表所屬的藝術範疇主席職務已交副主席接手，至於會否補選或再委任尚待民政事務局決定。本報昨以電郵向藝發局查詢，截稿前未獲回覆。

3人曾被左報點名「搞事三人組」

民選10變7 委員：民間聲音勢減

藝發局成員、藝術評論組主席盧偉力回應查詢稱，辭任的3名民選成員一向敢言及理性提出見解，他們請辭後，民選成員由10人減至7人，令人擔心民間聲音減弱。他說3人請辭反映香港公民系統受挫敗及擾亂，雖未必影響藝發局大會運作，但對其他成員構成心理影響。

陳錦成、周博賢、李俊亮早前被《大公報》及《文匯報》點名批評為「藝發局搞事三人組」。新民黨立法會議員容海恩今年3月質疑藝術家艾未未在西九文化區M+館藏一幅作品涉違《港區國安法》，陳錦成其後指容「見識少」，《大公報》4月點名批評陳是「高調抹黑攻擊特區政府，並煽動藝文界及市民上街」。