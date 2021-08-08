李永達赴英 羅健熙：未接辭任副主席

妻陳樹英感謝黨友關心：

如有需要 李會自行回應

《文匯報》昨日報道李永達離港情况，稱有網民目睹李前晚在妻子陳樹英陪同下，前往國泰航空櫃位辦理登機手續，其後李獨自步入機場禁區，陳則自行離開去。報道引消息稱，李永達此行是前往倫敦。

據了解，陳樹英昨早向黨友發信息，對丈夫離港赴英一事感謝黨友關心，稱如有需要，李永達會自行回應，自己即使是親人亦不會代言。陳樹英又稱，自己仍身在香港。羅健熙回覆傳媒查詢時稱知悉李永達目前不在香港，會嘗試聯絡他。他說無接獲李辭任副主席，對事件暫未有其他補充，並未透露李離港原因及會否返港。

有黨友表驚訝 稱看報道方悉

劉慧卿上周飯敘：李無提去意

對於李永達離港，有民主黨員感驚訝，稱該黨亦是在《文匯報》昨刊登報道後才知悉事件。有民主黨中人稱，黨內無人知悉李永達離港原因。網媒「眾新聞」稱李永達此行是購買雙程機票，惟有民主黨中人稱，單程與雙程機票價錢只相差「一千幾百」，以往部分離港不回者亦會購買雙程機票。

民主黨前主席劉慧卿於上周三（4日）曾發帖稱與李永達、何俊麒共晉晚餐。劉慧卿回覆本報查詢時稱，李永達當晚並未透露去意，「乜都無講」，並稱不知悉李目前情况。

李永達為民主黨創黨成員及前主席，任立法會議員多年，2012年落選後未再參選。他於2020年民主黨換屆選舉並未競逐中委，直至民主黨林卓廷因民主派初選案還押、辭去副主席一職，李才在補選中當選副主席。他早前曾明確表態，認為民主黨不應參與來屆立法會選舉。