公務員局：啟紀律研訊否 詢律政司意見

處分最重革職

蔡展鵬屬警司級或以上憲委級人員，其任用、停職或革職，須按照《公務人員（管理）命令》及《公務人員（紀律）規例》處理。公務員事務局回應本報稱，如公務員懷疑干犯不當行為，所屬部門經調查後認為有足夠理據就有關不當行為採取正式紀律行動，可將個案的調查報告及建議轉介公務員紀律秘書處跟進，秘書處會檢視相關理據，也會徵詢律政司意見，如有足夠理據，秘書處會就指控開展紀律研訊。若裁定指控成立，當局會考慮有關不當行為的情節、性質、嚴重程度等因素，對該人員作紀律處分，包括譴責、嚴厲譴責、逼令退休或革職等。

高級公務員協會主席李方冲稱，類似情况一般會調查提供服務者與受查人是否有利益衝突，難評估光顧無牌按摩店是否屬不當行為，但舉例在公眾場所打架、不小心駕駛有可能屬不當行為，秘書處會視乎事件嚴重程度處分，嚴重者或影響仕途。

一名退休首長級警官稱，警司級以下警務人員的紀律問題由警隊內部處理，警司級以上的紀律問題則交公務員事務局紀律秘書處跟進。他說紀律研訊程序類似法庭程序，受查者可聘律師、可傳召證人等，享有和法庭審訊被告相似的權利。