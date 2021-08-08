蔡展鵬「不涉刑事」 平調人事處長 月內復工 退休首長級警官：管警隊紀律「難服眾」

律政司不評論為何不涉刑事

按摩店事件轉介公務員局

有退休警官認為，蔡展鵬涉紀律問題，但被調至一個管理所有警務人員紀律的崗位，形容有關調動「矛盾」和難以服眾。另有學者認為，即使蔡沒干犯刑事罪行，亦不代表沒有任何不恰當行為，認為最低限度應待其內部調查完結後才讓其復職，否則影響公眾觀感。

蔡展鵬涉光顧無牌按摩店的醜聞於5月11日深夜爆出，翌日下午時任警務處長鄧炳強見記者交代，稱案件由O記調查。5月18日，O記總警司黃維披露案發於3月下旬，警方巡查灣仔一間無牌按摩店涉經營色情場所，在現場發現蔡展鵬。黃當時稱調查後未見違法或不道德行為，已轉交律政司審視案件。

蕭澤頤昨交代最新發展，指律政司已確定事件沒有刑事成分，警方作出初步的紀律覆檢後，已將案件交給公務員紀律秘書處，按照《公務人員（管理）命令》處理。公務員事務局回覆稱，公務員紀律秘書處已收到警務處關於高級助理處長蔡展鵬事件的轉介，會按一貫公務員正式紀律程序處理。

國安處長維持兩人同時署任

蕭澤頤亦公布，蔡展鵬將於8月中之前復工，並調任警務處人事及訓練處長。原任人事及訓練處長的周一鳴，據悉會調任刑事及保安處長；而早於6月公布署任警務處副處長（行動）的袁旭健，則不會同時處理刑事及保安處的崗位，料短期內會「坐正」副處長一職。至於國安處長職務，據悉仍維持由助理處長簡啟恩及江學禮同時署任（見表）。蔡展鵬是次調任屬「平調」，職級不變。

人事處長管招募升遷紀律政策

一名近年退休、任內曾在警察總部專責紀律事宜的首長級警官稱，蔡展鵬調任人事及訓練處長，所有警務人員的紀律個案均要向他匯報，而他本身紀律有問題，形容有關調動「矛盾」，難以服眾。他解釋，人事及訓練處長掌管警隊招募、晉升、調職、紀律及福利等，所有警司級以下警務人員的紀律個案均要向他匯報，部分亦要他核實，另他亦負責有關紀律方面的政策制訂。

該退休警官稱，蔡的行為已影響高級警官甚至高級公務員形象，令其他警務人員日後有藉口光顧色情場所，理應「辭職鞠躬下台」。至於蔡在紀律程序未完成後復工，該退休警官表示，只要有關紀律問題並非嚴重至令該警員無法執行職務，甚少會先停職處理紀律程序。

蔡子強：政府已不看重公眾觀感

查錫我：調離刑事調查如燉冬菇

中大政治與行政學系高級講師蔡子強指出，就算蔡展鵬沒犯下任何刑事罪，不代表他沒做任何不恰當行為，認為最低限度應待公務員事務局的紀律程序完結後才讓其復職，「停職不需要牽涉刑事，有違操守會影響公衆對機構信心，最好還是等調查完，都不急於要他擔任職位，否則大家對於警務處觀感未必是好事」。蔡認為整個政府，包括特首林鄭月娥，做事時都已不太考慮公衆觀感，「全個政府相比以前，對看待民意、公衆觀感，變得沒那麼重要」。

曾任廉署總調查主任的大律師查錫我稱，蔡展鵬在紀律程序未完成時復工，觀感上不好，但以往紀律部隊亦有人員在紀律調查期間調任其他崗位，因受查者仍繼續支薪，「要佢做嘢，唔好益咗佢」。他說，紀律部隊人員被調離刑事調查崗位，處理行政事務，不用查案，本質有如「燉冬菇」，對仕途有一定影響。

明報記者

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