李家超：資格審查涵蓋「與某些人交往情况」

稱應利用唐英傑案作國安教育

至於罰則，李家超稱會參考外國的國家安全法例條文和判刑，以及港區國安法的法庭案例。國安法首案早前審畢，被告唐英傑判囚9年，李家超稱，當案件所有法律程序完結，「應該利用這個案件好好進行國家安全教育，讓大家都明白條文的解釋」。

選委會選舉進入提名期，參選人也要經候選人資格審查委員會審核，身兼該委員會主席的李家超說，資審會會全面審查每名參選人，所有資料都會考慮，涵蓋參選人過去言行、文章、立場、與某些人交往情况等，並可要求對方提供額外資料解釋。他稱政府不會因為某人批評政府或持相反意見，就將該人拒諸門外，「可以批評，可以對政府不滿，但不可以做危害國家安全的事情」。他舉例，若不尊重國家制度、憲法秩序、要求港獨、制憲、公投等，或侮辱國歌和國旗等，與批評政府是「兩碼子的事」。