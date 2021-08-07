代表律師會投票 彭韻僖可「自己投自己」 稱個人身分參選 未答有否向會方拉票

倘接提名申請「拜票」

彭：理事會討論決定

法律界選委30席當中，一半由選舉產生，30個有權投票的列明團體包括香港律師會、香港大律師公會、香港國際公證人協會、基本法研究中心有限公司等，任何人想參選，最低門檻是取得5名法律界別團體投票人的獲授權代表提名。本報查閱選委會正式投票人登記冊，發現列明團體之一的香港律師會，授權代表正是其會長彭韻僖，有權代表協會提名及投票。

彭韻僖作為潛在參選人，卻同時可代表團體提名及投票，對於會否招來「自己投自己」等利益衝突之嫌，她回覆查詢時稱是以個人身分參選，目前仍在處理提名事宜，又稱一般而言，若律師會收到任何人提名申請或拉票，將經理事會討論決定，律師會亦有一套處理利益衝突的完善機制。至於有否向律師會尋求提名及拉票，她沒正面回應。

葛珮帆有票投科創界

陳振英獲任職銀行授權

另外，有現任立法會議員獲授權為團體選民代表，其中立法會議員葛珮帆在科技創新界中，擔任其創辦的智慧城市聯盟有限公司授權代表；另外，金融界立法會議員、中銀（香港）顧問陳振英在其界別中，被任職的銀行委任作授權代表。至於保險界，88名團體選民將選出17席，當中安盛及蘇黎世各自手握5票，屬集團中最多。