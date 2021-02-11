選委報名首日 兩成人上屆提名林鄭 共310人報名 多組別參選人數與席數相同

盛智文上屆為林鄭助選

昨未答支持否：她進步很大

曾為林太助選的盛智文昨率領16人名單報名參選飲食界選委，被問到會否支持林太連任，他稱言之尚早，又說若林太是來屆特首選舉中最佳候選人，會支持她，並形容林太「進步很大」。

中央修改香港選舉制度後，選委會由1200人增至1500人，分五大界別，繼續採用全票制，多名建制派合組人數與席位相同的名單出選。下屆特首選舉參選人至少要取得188個選委提名、每個界別參與提名的委員不少於15人。

本身是當然選委的飲食界立法會議員張宇人昨日陪同盛智文等16人，到政府總部報名參選屬選委會第一界別、共16個席位的飲食界。張宇人稱，該16人分別來自現代管理飲食專業協會、香港餐務管理協會和香港飲食業聯合總會。張宇人上屆提名林鄭月娥，被問到會否支持林太連任，他稱未知道對方會否參選。盛智文表示冀下任特首專注解決房屋問題，杜絕劏房，讓年輕一代看到前景。

旅遊界17席 旅議會主席率17人選

工程界15席 工程動力組15人名單

屬第一界別的旅遊界共17席，旅遊業議會主席黃俊達昨與太古集團有限公司公共事務董事唐偉邦等組17人名單報名參選。

而屬第二界別的工程界共15個席位由選舉產生，工程師學會前會長潘樂陶、發展局前局長馬紹祥、土木工程處前處長卜國明、市建局行政總監韋志成、油尖旺前區議員鄧銘心等人組成15人名單「工程動力（EP15）」參選，惟昨日工程界只收到14份提名。

婦聯何超瓊報名第五界別

青聯梁宏正：選出有能愛國者

新增的第五界別包括110席的全國性團體香港成員，全國婦聯、全國青聯和全國工商聯昨日都有人報名參選該組別。香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊、永遠會長彭徐美雲及副會長簡慧敏昨到政府總部報名參選。全國青聯副主席、立法會主席梁君彥之子梁宏正昨日亦報名參選此組別。他稱，全國青聯共有34人參選此界別，他說會根據《憲法》、《基本法》、「一國兩制」等法律框架，選出有管治能力的愛國者，同時將更多青年聲音帶進選委會，冀未來特首多關心年輕人。被問到會否提名林鄭月娥，他稱此刻只專注選委會選舉。全國工商聯執委蔡志婷、呂聯勤也有到場報名參選。

工聯50人報名勞工界

倡改革教育輿論生態

另外，工聯會副理事長李永富、魯志薪、林偉江、丘燿誠等昨到中環海港政府大樓報名參選屬第三界別、共60席的勞工界選委。工聯會會長吳秋北和立法會議員麥美娟陪同他們報名。吳秋北稱，工聯會就是次選委會選舉提倡八大主張，包括「強化港府管治威信改革司法制度」、「改革教育、輿論生態」。被問到未來特首和議員要符合什麼要求，他說希望打工仔的聲音能在各施政平台發聲，維護勞工權益，又說有號召力和凝聚力的人必定符合愛國者原則。麥美娟稱工聯會約有50人報名參選勞工界，另有10多名成員在其他界別出選。

多名前區議員、現任分區委員會成員的建制派亦到灣仔參選「港九、新界分區委員會、地區滅罪會、防火會」界別選委。

明報記者

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