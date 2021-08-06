美接力男隊失誤出局 中日闖決賽

有男子100米決賽選手蘇炳添壓陣的中國隊，完成頭2棒後已開始帶出，並以37.92秒小組首名晉級。除了中國隊取得佳績外，東道主日本隊亦在另一組4×100米初賽跑出38.16秒，以小組第3名姿態晉級。惟中國同組勁敵美國隊雖然有剛在100米決賽贏得銀牌的費特卻利（Fred Kerley）在陣，但他們在接第2棒時出錯，結果初賽跑出小組第6名的38.10秒，提早「畢業」。

美國田徑名宿劉易斯賽後狠批美國隊不知所謂，表現甚至連大學生也不如：「他們在比賽時所有事都做錯了。接棒錯、跑手配合又錯，隊中無人擔當領導角色，完全令人尷尬不已。就連大學田徑代表隊，都比他們專業。」中國及日本隊的決賽對手，將包括另一田徑強國牙買加、加拿大、英國及意大利。

牙買加老將柏治文膺欄王

其他東奧田徑戰况方面，接力項目失威的美國隊，昨在鉛球憑世界紀錄保持者賴恩告魯沙（Ryan Crouser）擲出破奧運紀錄的23.3米奪金，其國家隊隊友祖高華斯就以22.65米成為銀牌得主。同時，美國隊另一女將妮歌奧特（Kathryn Nageotte）也在撐竿跳決賽造出4.9米折桂。

此外，牙買加31歲老將柏治文（Hansle Parchment）於男子110米跨欄決賽以13.04秒摘金而回，美國名將格蘭荷路維僅以0.05秒之差屈居次席。至於男子400米決賽，則由巴哈馬選手加甸拿以43.85秒勝出。