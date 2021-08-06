為病母闖高台 14歲新星一躍封后 中國乒乓女團大熱掄元 朱亞明三級跳摘銀寫歷史

自從伏明霞未滿14歲於巴塞隆拿登頂，國際泳聯不久後便為保護少年選手而將年齡設限，換言之若非東奧延期，全紅嬋根本沒機會成為中國跳水隊史上第2年輕的奧運冠軍，惟天意就是如此，她更在昨天決賽5跳中有3跳滿分，總分466.2，輕取年長2歲的師姐陳芋汐，並超越了陳若琳在京奧的447.7分紀錄。

獲獎勵10萬 無後顧征奧

全紅嬋曾坦言最初是為了不想讀書才「被（父母）騙了」學跳水，願意苦練則尚有額外推動力：出身農民戶較貧困，母親本已生病，再出了交通事故，住院兩三次和常年吃藥；向爸爸幾經追問，終於得知家裏捉襟見肘，立即想到「自己也得掙錢，寄回家給媽媽治病」。努力的首個回報是去年10月勝出全國冠軍賽，村裏決定特別獎勵10萬元，讓她無後顧征奧。因此在摘金之後問及家境，她也僅以兩三句淡淡回應。

未聞伏明霞 對答顯童真

當然，這亦關乎小女孩的年紀歷練和不擅辭令，是以她一些即時反應更有趣好看。譬如問到有否把伏明霞當偶像，她撓了撓頭，直到不曉得哪人說「可能不知道（伏明霞）是誰」，她便跟着笑起來；問到分數創新高，她先是一臉茫然道「啊，是嗎」，再聽到「有沒有覺得自己超厲害」，卻立即笑彎雙眼大力點頭；問到在池邊被教練舉起，「還沒覺得什麼（獲勝想法），就是抱得有點疼」；身高1.43米的她掛上金牌垂到肚子，便說「金牌好重啊，好像比我的臉還大」 。至於慶祝方式，「吃點好吃的，辣條！」

中國除了跳水掄元，由陳夢、孫穎莎及王曼昱組成的乒乓球女團亦以場數3：0擊敗日本隊，達成四連霸，當中僅首場的雙打較受考驗。此日增添2冠後，頂住4度折桂的美國窮追，穩住榜首席位。國家隊在田徑場也繼續有驚喜，朱亞明於男子三級跳以17.57米獲銀牌，是中國選手在這項目的奧運最佳成績，是國家隊男將歷來在田賽的最高名次。