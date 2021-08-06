聚少離多 杜凱琹父為開花結果感「超值」

蘇慧音被讚MVP 父：抗壓打出忘我

港隊在第二和第四場派上首次征奧的蘇慧音出戰單打，從現場直播畫面可見，當第四場的比分逐漸拉遠，蘇慧音每取一分，臉上便流露滿意的笑容，蘇爸爸都看到這幕，「打打吓有晒信心，都感覺到對手『手硬』」，果然是運動員出身的蘇爸爸，總是觀察住場上球手的表現。

問到最開心的時刻，蘇爸爸說是見到女兒的超水準演出，愈打愈起勁，更稱女兒在壓力下的表現特別出色，「壓力推她打出忘我境界」，令他想起女兒數年前面對當時世界一姐、中國隊的丁寧，同樣在被看低一線下勝出。蘇爸爸說女兒喜歡讀書、畫畫、音樂，但為了更喜歡的乒乓球而放下其他愛好，至於會否出戰下屆奧運，他說由女兒決定，他都一定支持。

至於港隊「乒乓一姐」杜凱琹的父母昨日在商場與市民一同觀戰，港隊在首場雙打戰落敗，女兒有份出戰的杜爸爸說他當時心情低落，「覺得輸咗一半」，但他說，蘇慧音其後表現超乎想像的出色，至第四場第三局比數拉開，他已忍不住淚水。對於蘇慧音被稱為昨仗的「MVP」（最佳球員），杜爸爸說心悅誠服，大讚她表現出色。

自資每周北上受訓 如「斷六親」

杜凱琹7歲開始隨哥哥步伐學習乒乓球，爸爸形容女兒刻苦、情商高，家人知道她喜歡乒乓球，便全力栽培。自凱琹9歲起，杜氏每逢周末全家北上，陪女兒到深圳隨內地的乒乓球教練受訓，維持至女兒中三時轉為全職運動員，杜爸爸說當時每星期的乘車及酒店等支出要數千元，亦與家人朋友很少見面，猶如「斷六親」，又自資給女兒出國比賽等。

他又說，太太在杜凱琹11歲時曾安排對方到廣州訓練，每月要向學校請假兩星期，女兒首日便致電回家哭，說不習慣宿舍環境，「好心痛，爸爸對阿女都係情人看待」，他說太太同樣心痛，但認為相關訓練對女兒有幫助，女兒也很快適應。問到過去10多年的付出是否值得，杜爸爸大呼：「超值呀！」

爸爸被當按摩師 「其實我好開心」

短髮的杜凱琹在球場上總是一臉冷酷，杜爸爸透露，女兒是重情之人，每逢父母生日，都會自製相簿做生日禮物送給雙親。由於杜凱琹年幼時，杜爸爸在內地工作，但每次回港，女兒都要他講故事，「佢話因為係我作嘅故仔，到而家佢都記得」，女兒又曾在完成訓練回家後，遞上雙腳給爸爸替她按摩，「當我係按摩師，但其實好開心」。