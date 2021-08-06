體弱愛哭 劉慕裳母無心插柳締「小巨人」

送女兒驚喜：為唐老鴨縫道袍掛銅牌

劉慕裳媽媽、姨母早已請假，前晚入住酒店，昨與慕裳朋友及香港空手道總會人員在酒店會議廳觀賽。慕裳賽後與劉媽媽視像通話，才知母親與她的一班朋友同場，劉媽媽笑言「守了這秘密很久，總算給了她一個驚喜」，另外她早已買了一隻慕裳喜歡的唐老鴨公仔，並花幾個晚上為它縫製道袍，準備金、銀、銅三款獎牌，昨晚正式為唐老鴨戴上銅牌，再拍照傳給慕裳，是第二個「驚喜」。

當大家慨嘆下屆巴黎奧運不再有空手道，劉媽媽卻指空手道一向非奧運項目，慕裳今屆有幸踏上奧運這個運動員夢寐以求的舞台，已屬一大「Bonus」，昨見她穩定發揮、享受比賽，更是無憾。

劉媽媽回想慕裳小時候氣管不好，容易咳嗽及氣喘，曾有醫生問「你可否有連續兩星期不來呢？」慕裳3歲時學跳芭蕾舞，學了4年就停了，9歲學彈鋼琴，幾年後亦無再學，「慕裳小時候很會『扭計』、很會哭，我常說哥哥是個『有種農夫』，一味『縱』個妹」，但慕裳卻從空手道中學會堅持，學會凡事並非唾手可得，那份堅持，反過來值得她這個母親學習。

習空手道學堅持 母：值得我學習

慕裳哥哥劉知名同是香港空手道代表隊成員，賽前形容妹妹如「小巨人」，並表明有信心妹妹可獲獎。劉知名指11歲時因無綫電視劇《撻出愛火花》而想學柔道，但母親在家附近只找到空手道班，於是學了空手道，妹妹受他影響，在兩年後、同是11歲時開始學習，至今兄妹二人在空手道方面，仍會互相提點。

兄妹二人的空手道師傅馮華強形容，慕裳小時候「練得比人少，學得比人快」，記得她大約13歲往台灣訓練，只想練「形」，不欲練「組手」，馮當時喝斥「只練其中一種就不要再練了」，慕裳即時哭了，成了第一個被他罵哭的學生，最終慕裳兩項皆有練習，馮昨日觀賽，形容慕裳短速快、動作優美，是世界級選手。

目睹女兒遭踢頭感肉痛

慕裳多年來經常出賽，劉媽媽記得對方在一次成人色帶賽的組手賽中被人踢頭，她一度落淚，「我都無打過她，（見對手）拳拳到肉，我真肉痛」，現時慕裳出戰個人形項目，不用對決，她亦較安心。

一家人原於2019年已訂機票，計劃親身到東京觀賞慕裳作賽，惟因疫情奧運延遲一年，且不開放公眾席，因此作罷。不過劉媽媽對疫下仍能舉辦奧運已非常感恩，現待慕裳下周四返港，再完成隔離檢疫後，一家人與83歲婆婆食餐飯，她希望為慕裳煲花膠湯，煮飽魚、瀨尿蝦等，並細聽慕裳在奧運比賽及選手村的事。