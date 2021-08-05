內地爆疫照辦交流團 賀：濠江中學有責任

澳門居民何小姐表示，對於確診涉及Delta變種感到害怕，但其他到西安團員暫時呈陰性，「個心定番啲」。她說昨日市面人流較少，很多店舖都關閉，但全民檢測站大排長龍，她希望避開人潮，決定稍後才檢測。她又說當地超市也有人搶購麵包等糧食，超市實施限購。

居民：兩地仍往來 不信14日可控疫

何小姐認為當局今次反應較快，「之前香港因為好慢，先爆得咁犀利，寧願停晒所有嘢一星期，控制好疫情」。她認為濠江中學在內地爆疫時仍舉辦交流團，須為澳門疫情負責。

在當地託兒中心任導師的趙小姐表示，該中心原本有20名幼兒，昨只有兩人到中心，不少家長擔心疫情，而昨日預約檢測和健康碼系統故障，身邊不少朋友即使成功預約，到場都要排隊數小時，故她計劃凌晨才去。

趙小姐批評政府容許持7日內陰性檢測證明可出入境有漏洞，雖收緊至12小時，但有需要者仍會來往兩地，漏洞仍存，又說沒信心澳門可14日內控制疫情，「如果有個案仍通關，無可能結束（疫情）……台灣都未平復（疫情），無信心澳門得」。

（新冠疫情）