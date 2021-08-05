澳門封娛樂場不包賭場 賀一誠：有信心14日控疫

全居民檢測首日 系統曾故障

賀一誠昨在記者會表示，確診一家四口當中的12歲女兒於7月19至24日到西安交流團，從珠海乘飛機到西安時，同一航班、同一排座椅有另外兩人確診，故懷疑感染源頭在航班上，但亦不排除其他可能性，例如在西安接觸到患者。

至於最先確診的女童父母，他們在8月2日晚約9時從澳門到珠海做核酸檢測，約10時返回澳門，澳門翌日中午收到珠海通知，兩人檢測結果呈陽性。據澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心指，4人當中父母有輕度肺炎，子女無病徵。賀一誠說，已為確診女生的團友和家屬等共1900多人檢測，當中1500多人驗出陰性，其餘仍未有結果。

賀一誠表示，前晚和中國工程院院士鍾南山討論了很長時間，對方認為要全民檢測，下一步會按其意見，對需隔離者做血清抗體測試，會視乎首輪全民檢測結果，不排除會再做全民檢測。他又說，前晚至昨日凌晨數度更改健康碼系統，令系統有故障，影響居民預約檢測，就事件致歉。

指賭場不涉除罩活動 非雙重標準

澳門當局今日凌晨起關閉部分娛樂場所，但不包括賭場，賀一誠否認雙重標準，稱今次疫情不涉及賭場，當局不會一刀切，否則是「鴕鳥政策」，已要求確診者工作場所關閉，至於其他娛樂場所，如按摩院、卡拉OK等，因為涉及除口罩活動才會要求相關場所關閉；又稱若賭場有疫情，也會要求關閉。賀一誠說有信心14日內控制疫情，不會影響9月的澳門立法會選舉。

澳門原本容許持7日內陰性病毒檢測證明者，可往返澳門和內地中低地區，賀一誠承認做法有漏洞，但當時內地疫情穩定，希望恢復經濟活動，「如果乜都唔理關晒佢，對澳門無好處」。

（新冠疫情）