教師須自費檢測 津中議會：無故不遵或停薪留職

中大研究：16%稱不打針

倘全級或全校師生接種率分別達七成，可該級或全校恢復全日課。本身是樂善堂余近卿中學校長的劉振鴻稱，其校目前約有200多名學生已打針，扣除中六生後佔整體學生約四成多。他說將繼續與家長溝通，若學生健康狀况許可，鼓勵學生接種疫苗。至於教師，劉振鴻稱其學校大部分教師均願接種疫苗，有信心教師接種率可「遠遠高過七成」。

此外，中大香港亞太研究所7月15至26日電話訪問706名18歲或以上市民，15.9%回應不會打針；21.8%則未決定，已接種44.5%，將會接種17.8％。他們回應主要原因是「身體不適合接種」（37.1%），其次是「怕疫苗有嚴重副作用」（28.2%）。「對政府不信任」則佔10.8%。結果亦顯示，54.3%受訪者認為政府應推出專為已接種疫苗者的放寬措施。

（新冠疫情）