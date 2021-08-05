抵港女童曾與澳門患者同房 尖沙嘴酒店圍封強檢

女童偕兩家人來港 暫檢測陰性

本港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有關舞蹈交流團7月19至24日舉辦，其中一名13歲女童與12歲女患者同房，屬密切接觸者。該13歲女童離團後返回澳門，與家人同住。她8月1日病毒檢測呈陰性，翌日中午與兩名家人透過「回港易」抵港，其間乘搭港珠澳大橋穿梭巴士（俗稱金巴）及城巴A21抵達市區。

13歲女童入住尖沙嘴金巴利道帝樂文娜公館，曾到美麗華廣場「牛角」晚膳。她8月3日到灣仔入境事務大樓7樓辦理手續，並到謝菲道「樂樺工房」午餐。另外她亦曾到佐敦遠東商業大廈惠康及寶安商業大廈地下萬寧購物。

張竹君：Delta傳播強

所到地須強檢

張竹君指出，因女童屬Delta變種病毒患者的密切接觸者，該變種病毒傳播力強，她曾到的地方、由澳門到港乘搭的巴士都要納入強制檢測。張續稱，女童昨日病毒檢測呈陰性，當局會為她抽血檢驗抗體，以判斷她是否曾感染新冠病毒。

澳門特首賀一誠昨在當地的疫情記者會表示，濠江中學舞蹈團西安交流團共30人，當中19人在澳門，其餘已出發到全國各地，包括香港，已把相關資料已交予內地及香港。

（新冠疫情）