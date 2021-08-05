內地澳門來港毋須先檢測 許樹昌促不准家居檢疫

全國144中高風險區

本報昨向食衛局查詢會否收緊內地和澳門抵港者檢測和檢疫安排，至截稿前沒回覆。

國務院聯防聯控機制昨表示，截至昨早，內地已有17個省份有本土確診或無徵狀感染者，全國中高風險地區有144個。

港府昨晚宣布，今日凌晨起，除廣東省外從其他內地地區返港的港人，暫不能通過回港易返港，已預約者也不獲豁免，必須家居檢疫14天，另須在抵港第3、7、12、16和19天強制檢測，已打疫苗亦不能縮短檢疫。

據疫情專題網站，港人和非港人都可從內地或澳門來港，來港前毋須驗病毒，且毋須於酒店檢疫。

政府發言人回覆本報稱，截至8月2日有23.2萬港人經回港易返港。經回港易返港者抵港後要多次強制檢測，否則當局會發出強制檢測令和罰款等，發言人稱，衛生署共發出194個強制檢測令和31張定額罰款告票。

許促爆疫省市抵港改酒店檢疫

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，Delta變種病毒傳播力強，加上香港居住環境相對狹窄，若抵港者來自爆發疫情的省市，應由家居檢疫改為酒店檢疫。

另外，截至8月1日的一周，衛生署接獲196宗疫苗異常事件報告，包括一名14歲男子和一名14歲女子打BioNTech（復必泰）疫苗後懷疑心肌炎或心包炎，他們均在打第二針後1至3日內胸痛，情况穩定。

（新冠疫情）