初確焊工料非近期中招 澳門患者一接觸者在港檢疫 回港易今限粵用 通關路更遙

另外，澳門確診家庭一名密切接觸者周初經「回港易」抵港，正接受檢疫。港府宣布今日起廣東省以外的香港居民不能經「回港易」返港（見另稿）；許樹昌稱近日內地及澳門疫情反彈，相信本港短期內難與兩地通關。

明報記者

本港昨增兩宗輸入個案，均涉L452R變異病毒株；初步確診約5宗。本港累計錄得207宗L452R個案，其中112宗涉Delta變種病毒。衛生防護中心總監林文健昨表示，Delta變種病毒正在全球擴散，周邊對香港社區感染的風險迫在眉睫，籲市民趁「空窗期」盡快接種疫苗，並減少非必要外遊。

焊工5月起每兩周檢測 居劏房沒病徵

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，初步確診的本地個案涉一名43歲男子，居於深水埗東廬大樓A座的劏房，他沒病徵，未接種疫苗，自5月起每隔兩周做檢測均呈陰性，至8月2日提交的深喉唾液樣本呈初步陽性，病毒Ct值為36至38，翌日入院驗出IgG抗體陽性，IgM抗體則陰性；多個樣本的病毒檢測呈陰性。由於病毒量太低，未能做病毒基因排序，無法分析是否屬變種病毒。

有抗體病毒量少 無法分析是否變種

患者分別於灣仔皇后大道東248號及肇堅里的地盤工作，與兩三名同事工作，最後上班日期8月3日，上述地盤須停工。他於潛伏期曾到訪9間食肆（見表），包括經常到葵芳廣場銀龍粉麵茶餐廳吃早餐，以及葵涌廣場小雨天、胡忠大廈2樓大快活等；他亦曾到葵芳邨葵仁樓探家人，另有前往長洲西灣靈灰安置所。他居住、工作及曾到訪的地點將納入強制檢測，其居住大廈昨圍封檢測。

或5月前感染 許樹昌料社區傳播風險低

張竹君表示，因患者驗出抗體，相信已感染超過10天。她說患者3月底至5月期間檢測並不頻密，不排除會否於5月前、即本港較多個案時感染，因而未能透過檢測驗出，有可能屬復陽個案；不過當局亦不排除社區仍有隱形傳播鏈。

張又說，患者有20名密切接觸者，所居劏房「一劏三」，同住者因長期病患須入院檢疫；另一房的一名住客亦要檢疫，而第三間房則空置。她至今未能確認患者何時染疫，當局會為密切接觸者驗抗體，以追尋傳播鏈。

患者感染後，體內一般會先出現IgM抗體，其後才出現IgG抗體。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，患者驗出IgM陰性，相信起碼五六周前已感染，加上病毒量低，相信社區傳播風險不大。

醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業表示，明愛醫院一名社康護士曾上門為一名女病人護理，該女子與初步確診43歲男同住。當時護士有戴外科口罩及清潔雙手，但男子沒戴口罩。當局已安排護士檢測及檢疫，亦清潔其工作地方，目前無感染徵狀。

張竹君補充，43歲男6月曾到公立醫院急症室求診及驗血，當時不涉新冠病徵，防護中心正嘗試取回血液樣本化驗，以確認當時有否染疫，但部分樣本已找不到。李立業稱，如有需要醫管局會配合追蹤工作。

（新冠疫情）

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