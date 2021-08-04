端傳媒總部搬星洲 「不失對港關注」 藝術家黃國才前《脈搏》主持離港

端部分在港員工將赴星

吳婧昨以端傳媒6周年為主題向會員發信，稱未來會將總部搬往新加坡，以「線上、去中心化」方式生產內容。吳婧回覆本報查詢時未正面回應搬遷總部與《港區國安法》是否有關，僅稱端傳媒在台灣已設分公司，冀通過增加新加坡總部，關注其他地區的華語讀者，又稱新加坡在金融系統、語言國際化程度與香港相若，很多國際媒體都在當地設辦公室，強調不會影響原有編採方針和內容。

此外，理工大學前助理教授、藝術家黃國才（圖）昨在facebook發表音樂錄像，稱已離開香港。他向網媒「立場新聞」表示已移居台灣，並稱因民主派初選案多人被捕而萌生去意，曾計劃移居英國，但考慮各因素後選擇遷居台灣，稱欣賞台灣文化藝術具深度。

移居台灣 黃：初選案萌去意

Steve Vines：白色恐怖掃港

港台報道，港台英文節目The Pulse前主持、香港外國記者會前主席Steve Vines亦已電郵友好透露已離港到英國，稱離開的決定源於一系列令人憂慮（alarming）的個人、政治事件，形容決定非常沉重，既遺憾又鬆一口氣。他形容白色恐怖橫掃香港，對於事情在短期內好轉的願景並不存在。他又批評理應確保港人自由的制度，卻被漠不關心的人瓦解，稱此地的本質已遭摧毁。