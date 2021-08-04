教協：今後聚焦教育專業權益工作

重申關心國家民族反港獨 會貫徹基本立場

馮偉華在信中指出，教協「一直主張和平、理性、非暴力」，一直以關心教育發展，注重師生權益與褔祉為己任，放師生安全在首位，一直關心國家民族發展，反對港獨，今後推動會務時也會進一步貫徹這些基本立場。對於教育局上周六「割席」，包括不受理教協轉介的投訴求助個案，馮偉華稱對此非常失望。不過，他指教協將一如以往繼續跟進會員的求助，「我們也希望教育局能盡快恢復處理教協作為工會的轉介個案，盡其本分，解決存在於教育界的各種問題」。

中學校長戴德正：「教協福利誘上街論」辱智慧

另外，聖公會鄧肇堅中學校長戴德正昨在商台節目稱，教育局現時拒絕與教協合作，失去這個與業界溝通平台，須尋求其他方法聆聽教師聲音，「希望教育局仍然盡方法聆聽一下前線老師的聲音，大家應該是伙伴，而不是對立面」。

教育局早前稱教協推動政治倡議，特首林鄭月娥指教協立場變本加厲。戴德正稱，教協屬支聯會、民陣成員由來已久，「不是近一兩年才發生」，大家清楚教協有明顯政治取態，就如教聯會有政治取態。他認為教協至今沒大改變，「它是一個壓力團體，又是專業老師的聲音，亦是一個工會」。

新民黨主席葉劉淑儀早前指教協長期提供優惠及福利，「誘惑」會員隨教協「反中亂港」。戴德正稱此等說法「侮辱我們教育專業的智慧」，「好多人加入教協，買平嘢去福利部是事實，但去教協買嘢就等於支持被教協叫上街做激烈行動，係兩碼子的事」。他說每人有獨立思考，「買平嘢之後要上街嘅，平幾多都唔會去買」。社會事件對學校造成一定影響，多師生移民，他說無論如何詮釋這段歷史，事情已發生，不論教育工作者、政府都需疏導、撫平人們情緒，處理根源問題。他引「大禹治水」指不斷建堤壩阻擋洪水卻不疏導，堤壩終會垮倒。

全國人大常委譚耀宗表示，很多意見認為教協行為與教師職工會不符，以往都以「搞政治」為主，和「反中亂港」組織有密切聯繫，支持政府與教協切割，希望教協重返正軌。