團體票選15席 建測界15人名單參選包括何鉅業

15人參選團隊昨向業界發出單張介紹，團隊名為Offering & Promising，簡稱OP，象徵為業界和社會奉獻，為美好的前景承擔。單張形容今屆選委負責推選特首、提名及選出立法會議員，對香港繁榮、一國兩制行穩致遠極其重要。

擬參選名單包括知名建築師呂元祥的兒子呂慶耀、曾出戰2016年立法會選舉該界別但敗北的林雲峯，也有4名來自房屋署、屋宇署等政府部分測量師及城市規劃師（見表）。

何：仍存競爭 新選制拉票有難度

曾參選選委會落敗的何鉅業稱，團隊都是關心業界、希望改善整體社會發展的業內人，不認為名單有15人等同可全取15席，指競爭一樣存在，而現時仍要努力爭取提名。他稱該界別以往是個人票，作為參選人，在社交平台發布宣傳片、寄發單張，已可接觸很多選民，但未必全部見過面，改為團體票後，他要向有投票資格的業界團體拉票，部分團體不易接觸，更難是要對方深入了解他和團隊，他認為兩種選舉模式各有難度。

對於會否以選委身分進入立法會，何鉅業說沒有想過，認為是很遙遠的事，現階段希望透過選委會，作為聚焦業界的平台。建測規園界曾被指是前特首梁振英的票倉，何鉅業說，他加入團隊參選選委會，不是為梁建立票倉；日後如何投選特首，會按特首候選人的宏觀治港計劃作選擇。