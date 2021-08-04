梁定邦湯家驊擬戰法律界選委 昔同為泛民票倉 多個學校議會擬攻教界

明報記者

新的選舉制度下，以往被視為「泛民票倉」的選委會第二界別（專業界別），以團體票取代個人票，預料民主派不可能再搶攻。參選人須獲界別分組5個團體或個人投票人的提名，如獲有效提名的參選人數目與所需選出的委員數目相等，便會在無競爭對手下自動當選。

法律界30個選委席位，包括6席當然委員、9席經提名產生的委員以及15席經選舉產生的委員。湯家驊回覆查詢稱自己會參選法律界選委，計劃本周內報名，但拒絕透露更多詳情。

梁定邦過往從未參選法律界選委，有團體選民的成員透露，近日收到梁定邦電郵尋求提名參選，指電郵內容很簡單，「老人家（梁定邦）資格高，問得一定給（提名）」，料對方能取得足夠提名。另一法律界中人稱，梁定邦參選意欲明顯，亦有爭取提名，發放出來的信息料已有「祝福」。本報昨致電梁定邦的律師樓查詢，截稿前未能聯絡他。

中國法學會協商9人 理事馬恩國擬做選委

香港和解中心主席羅偉雄回覆稱積極考慮參選法律界選委，正詢問友好機構是否支持。他說法律界只有30個團體選民，數量較其他界別少，認為參選人爭取提名票應不困難。香港和解中心是團體選民之一，他稱近日有不少有意參選者向中心爭取提名，料最終選舉有競爭。

其中9名法律界選委將由中國法學會香港理事協商提名產生，理事之一大律師馬恩國表示，以往沒有參選選委，但這次會積極考慮參與協商做選委，「為何不考慮？幫中央承擔愛國者治港的責任是一個榮幸，是一個責任」，認為法律界應有不同聲音，並幫助政府解決法律問題。

黃均瑜教界已佔一席：選戰社會關注度非最重要

教育界方面，過去界別分為高等教育界及教育界共60席，全由民主派取得，但修訂選舉制度後兩界別合併有30席，其中16席是毋須選舉產生的當然議席，餘下應有14席經選舉產生，本身具當然選委資格的人大代表、教聯會會長黃均瑜轉界別到教育界，令今次可供競爭的選舉議席只有13個。而上屆選委會中囊括兩界別共35席的教協，今屆決定不派人參選。

黃均瑜說，教聯會及其他教育團體正商討協調名單出選。對於教協等民主派今次不參選，社會關注度較少，他說新選舉制度下選民減少，公眾對選委會關注度減少亦是自然，但社會關注度並非最重要，認為選委會最重要職能是協助產生立法會議員及特首。

直資校議會：昔教界被壟斷 資小校長會：可增影響力

多個學校議會計劃支持代表出選，包括直接資助學校議會。該會副主席招祥麒稱，以往教育界選舉被壟斷，而現時情况「大洗牌」。他說教育界13個選委席位票選產生，而各選委可分別代表其範疇，向立法會議員及特首候選人提意見，發揮影響力，估計不同前線代表都會爭取。

資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，明天理事會開會商討有關事宜，認為如議會有代表在選委佔一席位，將有助小學界於政策議題上發揮影響力。津貼中學議會主席劉振鴻稱議會之後會商討，目前未有決定。

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