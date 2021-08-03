「提供娛樂」定義不清 查錫我：籲投票否關鍵

沒籲票投某人 難言一定不違法

查錫我表示，有關法例旨在確保各級選舉公平公正，不准任何人提供利益如食物、娛樂，以誘使他人投票或不投票予某候選人，關鍵在於除了提供娛樂，有否同時呼籲投票或不投票予特定候選人，如兩者皆有，便可構成違法。他說，有人在造勢大會唱歌、打鼓、舞獅、變魔術等是否屬提供娛樂，難一概而論，要視乎法庭如何詮釋及判斷。他舉例，「查錫我上台唱歌係咪娛樂呢？我一唱，啲人走晒，係咪娛樂呢？」

至於候選人與助選團在造勢大會唱歌會否違反上述條例，查錫我認為難言是「娛樂」，相關舉動主要是激勵士氣及製造氣氛，但強調要視乎法庭如何界定「娛樂」。被問到若歌手出席候選人造勢大會唱歌，但沒呼籲他人投票予特定候選人，是否便不違法，他相信「中招機會低些」，但難言一定不違法。

曾有候選人提供歌唱表演書法班被控

翻查資料，2019年區議會選舉落敗候選人、報稱獨立的歐頌賢，涉於選舉期間向他人提供歌唱表演及免費書法班，以誘使他人投票給她，早前亦被廉署落案起訴兩項在選舉中作出舞弊行為。按廉署披露的案情，兩名街頭藝人應歐頌賢邀請在前年10月10日在大學選區內一個港鐵站出口附近演唱了一小時，歐在同月16日在同一地點舉辦免費書法班，兩次活動期間場地都展示一幅印有歐的肖像及名字的直幡，她亦有出席該兩次活動，助選團亦在現場派傳單。歐向有關街頭藝人及書法家分別支付1200元及800元作報酬，並在選舉申報書中申報有關費用為選舉開支。