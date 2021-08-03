建制多人造勢曾唱歌表演 梁美芬：不請職業歌手

廉署：不評論個別事件

民建聯鄭泳舜和建制派陳凱欣分別於2018年3月和11月九龍西補選造勢大會提供擊鼓表演，並與助選人員等唱歌。2007年民建聯在區議會選舉造勢活動中，時任黨副主席蔣麗芸及蘇錦樑等人亦曾唱歌、彈結他表演等。梁美芬於2016年立法會選舉造勢大會，亦與助選人員唱歌。

本報向廉署查詢上述行為是否同樣違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，以及會否主動調查，廉署回覆稱不評論個別事件，一向依法調查所有涉嫌觸犯上述條例的行為，不論涉案者的背景、身分和地位，都不偏不倚、公平公正調查，並將調查結果徵詢律政司法律意見，由律政司考慮是否檢控。

有建制派稱，何謂娛樂的定義並不清晰。曾多次統籌競選活動的民建聯會務顧問葉國謙表示，關鍵在於相關者是否以其本身的職業參與競選活動，「我唱歌一定無咩娛樂性，因為我唔係歌手」，民建聯搞競選活動激勵士氣，也不會找歌手表演唱歌。

李家仁站台唱《小明撐美芬》 梁：業餘

陳凱欣造勢歌唱擊鼓 稱有申報

梁美芬表示，有意識不會邀請以歌唱為事業的人站台表演，只會找業餘者，例如李家仁本身是醫生，只是嗜好為唱歌。陳凱欣回覆查詢稱，參加補選時團隊根據法定要求申報所有活動細節及開支，一切活動按選舉法例要求進行。有陳凱欣競選團隊的人表示，他們在造勢大會播放的歌唱有買版權並申報，即使擊鼓亦寫明是開場，並申報開支。