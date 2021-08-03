唱歌造勢 黃耀明區諾軒控舞弊 廉署指涉「提供娛樂」誘投票 查錫我：歌手身分難拗

過往有建制派在選舉造勢大會有唱歌等表演，被問是否違法、會否調查，廉署稱不評論個別事件（見另稿）。

獲准保釋的黃耀明昨透過好友郭啟華回應：「今朝清早（指昨早）被拘捕，現已保釋。」因8．18流水式集會案被判囚10個月的區諾軒正服刑，累計身負5案（見表）。

2018立會補選 黃獻唱後說「選區諾軒呀吓」

廉署表示早前接獲投訴，指有人涉違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》而展開調查，徵詢律政司後起訴區諾軒（34歲）及黃耀明（59歲），兩人被控一項在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第12（1）（a）條。區諾軒是2018年立法會港島區補選4名候選人之一，最後當選。控罪指出，兩人涉於2018年3月3日，在補選作出舞弊行為，即為另一人提供娛樂以誘使對方在該選舉中投票給區諾軒，有關娛樂為「歌唱表演」。

廉署指出，區諾軒2018年2月底起在社交平台專頁發帖宣布同年3月3日在中環愛丁堡廣場舉行集會；集會前數小時，區在專頁宣布黃耀明將於集會表演。廉署稱，黃耀明於台上演唱兩首歌，在表演尾聲呼籲出席集會者投票給區諾軒。翌日區諾軒的專頁分享該集會短片，包括黃耀明的表演及他向出席者作出呼籲，區把該短片及該則宣布黃耀明會在集會表演的帖文申報為選舉廣告。

翻查片段，黃耀明當晚上台演唱《每日一禁果》及《It's My Party》，下台前說：「It's our party. 3月11號選區諾軒呀吓。」

根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》第12條，任何人為另一人提供食物、飲料或娛樂，或償付用於提供該等食物、飲料或娛樂的全部或部分費用，以誘使該人或第三者在選舉投票或不投票予某候選人或某些候選人，即屬舞弊行為。根據該法例，一經定罪，最高可被判監7年及罰款50萬元。

查錫我：可拗唱歌是否娛樂 申報不代表不違法

查錫我表示，雖然法例沒仔細界定何謂提供「娛樂」，須由法庭判斷，但本案較特別是黃耀明為歌手，本身從事娛樂行業，料較難爭拗並非提供娛樂，而且他有呼籲投票予特定候選人，相信表面證據成立。他說視乎被告能否向法官提供合理解釋，亦可爭拗唱歌是否屬娛樂。他指即使候選人曾就此申報，不代表不違法。

黃耀明1980年代與劉以達組成「達明一派」，音樂風格前衛鮮明，近年他多次就政治表態，亦曾參與佔領運動、反修例遊行，曾發表紀念六四事件的歌曲《回憶有罪》。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676