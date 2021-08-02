申逾月未裝機 海味店嘆失頭啖湯

過去4月收兩萬申請

八達通：已增資源處理

本報昨到黃大仙中心南館統計，大部分商戶均接受以八達通交易。不過該商場一間燕窩蔘茸店職員說，6月已申請安裝八達通機，惟八達通卡公司至昨午仍未派員安裝，該職員對其店未能趕在派券首日啟用八達通感失望。同商場的消毒用品店職員說，八達通卡公司原稱上月中到店安裝讀卡機，但到昨日仍未安裝，又稱有分店較其店遲申請卻已獲安排安裝。

八達通回覆稱，過去4個月收到逾2萬份商戶安裝八達通機申請，已加速處理申請及盡量簡化審批流程。八達通建議申請商戶提供正確和完整的開戶文件，以便加快審批。

舞校：不知適用否 只收現金

本報昨亦到荃灣愉景新城統計，商場逾九成店舖接受儲值支付工具，僅零星店舖未有安裝。該商場一間舞蹈學校只接受現金，負責人陳小姐稱，不清楚消費券應用於教育服務業，又說儲值支付工具行政費高昂，加重成本，故只接受現金。顧客黃小姐打算用消費券花費1000多元，在該校為妹妹購買芭蕾舞課程，付款一刻才知道不接受電子支付，要到櫃員機領現金付費。