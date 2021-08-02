聞紙紮店收券折返「加購」 善信花數十變數百元

盂蘭節將至，在黃大仙大成街街市，有紙紮店接受3種儲值支付工具，供顧客使用電子消費券，為先人多積陰財。該店負責人黎小姐說，以往顧客大多以二三十元買盂蘭節祭品，昨有顧客花數十元買盂蘭節祭品後，得悉其店接受消費券，特意折返再多買價值近400元紙紮衣服、紙錢等祭品。黎又說，買紙紮的顧客以長者居多，他們較多用八達通消費，其店早前已提醒長者，可透過八達通用消費券買祭品。

家俬店稱顧客鬆手 生意增數千

有市民用消費券買「陰鈔」，亦有巿民為「陽宅」添置家具。荃灣愉景新城一間家俬店接受兩款可使用消費券的儲值支付工具，店長鄭小姐表示，大部分顧客均首選使用消費券，不少顧客一早選定心頭好，待領券後付款落訂。另有顧客要求分期付款，先付2000元訂金，待領取第二期消費券再付清尾款。鄭續稱，消費券令顧客消費「少少鬆手」，即使不用搬屋及不急於購買家俬，仍有意欲消費，「當政府送張櫈」，相信消費券能使昨日營業額增加數千元。

陳茂波料經濟增長超預期

陳茂波出席電台節目稱，本港現時零售消費仍較疫情前低三成，冀隨着疫情受控及奧運消息令人振奮，巿民能以消費券買份小禮物或請親友吃飯，振興巿道，又形容消費券為「三層漢堡包」，讓巿民開心消費，刺激經濟及就業，同時推動電子支付。他續稱，今年財政預算案預測本港全年經濟增長為3.3%至5.5%，現預計會超過5.5%，他將於8月中公布相關數據。另外，他於網誌稱，「黑暴」及疫情使本港經濟步入有紀錄以來最長最深的衰退，而首期消費券使巿民共多額外110億元消費，昨晨自己亦到便利店及茶餐廳使用消費券，過程流暢「快靚正」。