食環兩大街市 3/4檔不收消費券 市民首日湧領2000元 裝WeChat Pay肉販嘆客移超市

約550萬名在上月17日或之前網上登記消費券的市民昨獲發首期消費券。有連鎖便利店向以八達通領取消費券的市民派發現金券，昨早10時該便利店的港鐵黃大仙站分店約50人輪候領取消費券，多名市民稱擬以消費券應付日常生活開支。

本報記者昨到黃大仙大成街街市及荃灣楊屋道街市統計檔戶安裝儲值支付工具情况，兩者皆為食環署管理的街市。記者統計前者約160個攤檔，約50個接受儲值工具支付；後者接受電子支付的攤檔比例更低，約160個檔販中，不足兩成即約30檔設電子支付工具。

憂繳行政費拒裝機

魚檔：僅一客問可否電子支付

在大成街街市賣豬肉的曾先生說，因應消費券計劃其攤檔安裝WeChat Pay HK，但昨日派發首期消費券沒令其生意增加，顧客人數不升反跌。他說，光顧街市的長者較常用八達通，消費券計劃或吸引他們轉到超市，「那裏可以用（消費券），冷氣又好一點」。他說街市交易金額細，客人常用現金，他不擬增設其他儲值支付工具。

同一街市的鯪魚肉檔則只收現金，該檔職員林女士說，安裝儲值支付工具需向營運商交行政費，「我們又不是掙得多，當然不會安裝」。她又說，昨日只得一名顧客查詢能否以電子支付交易，大多客人均用現金。資料顯示，4電子支付商均因應電子消費券提出豁免手續費等不同安排。

客慣八達通 裝WeChat Pay無用

食環署早前向合資格公眾街市攤檔承租人提供一次過5000元，資助他們設電子支付工具。楊屋道街市豬肉檔主文先生稱，大部分顧客習慣使用八達通，其攤檔安裝WeChat Pay HK對生意幫助不大，但因他已申請過食環署有關資助，故不打算另外自費安裝八達通機。另一豬肉檔主林先生稱，不論有否消費券巿民都要買餸，加上擔心網絡不穩會影響使用電子支付工具，屆時要另外支付網絡費用，故未打算安裝任何支付工具。

議員倡續約強制檔販裝機

實政圓桌立法會議員田北辰昨到楊屋道街巿打算買海鮮，惟發現街巿內所有海鮮檔均不能使用電子支付工具。有海鮮檔職員稱，早前安裝過八達通機，但收款機濕水故障，故現未能提供任何電子支付方式，暫不打算再安裝收款機。田北辰批評，食環署未有強制轄下街巿攤檔安裝電子支付工具，反觀領展旗下街巿大部分檔販都能使用電子支付，致食環街巿檔販或損失不少生意。他建議署方與檔販續約時強制並協助他們安裝電子支付工具。

領展回覆稱，其直接管理街市中，大半數檔戶已安裝電子支付設備，而每個街市安裝比例不一，個別街市達八成，有關比例亦正上升。領展稱，物業管理團隊會為街市檔戶，提供電子支付相關技術支援。

App一度無法登入領券

有網民稱昨日凌晨領取消費券時，多個支付工具的應用程式一度無法登入。政府發言人稱，昨日消費券發放情况大致順暢；留意到個別支付工具系統短暫擠塞，令小部分市民領取或使用消費券時遇到問題，營辦商已即時跟進，問題已解決。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676