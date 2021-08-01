培訓課程長期滿 教師：選擇減少

教協網站顯示，多項特殊教育輔導證書課程已額滿，各課程涵蓋自閉症、專注力不足、過度活躍症等多項特殊教育需要，當中不少與樹仁大學輔導暨研究中心等機構合辦，費用約1000多至2000多元不等。

學費收入佔整體1.7%

根據教協2020年度周年財務報告，其總收入約3.12億元，總支出約3.08億元，盈餘約403萬元。主要收入來自福利部，包括超級市場、保健中心等，收約2.75億元。全年課程學費收入則為530萬元，佔教協總收入約1.7%；同年會費收入760萬元。

目前教師每3年需參與150小時持續專業發展活動目標。中學中文科陳老師表示，可滿足相關要求的活動包括坊間講座、研討會等，而教協一般會提供較完整、達8至10小時的課程，當中不少與特殊教育需要相關，亦有證書及資格認可。陳老師說以往教育局及教協的課程均經常爆滿，反映業界有此需要，若少了教協課程，業界選擇會隨之減少。