兩央媒前晚同開火 促查「政治組織」教協 斥退出民陣避責、包庇「毒師」 劉兆佳：料訴諸法律

新華社前晚深夜發表的時評指稱，教協長期從事反中亂港活動，早前宣布退出民陣、支聯會等涉嫌違法的亂港「大台」，只是「逃避追責的伎倆」。文章批評教協本是工會組織，實際已變成政治組織，在「反國教」、「佔中」等事件上煽風點火。文章又不點名批評教協會長日前稱教協的政治立場不會改變，反映其「退群」只是權宜之計。文章又數算教協「罪行」，指其縱容有毒思想在校園肆意傳播，包庇「毒師」，編寫抹黑一國兩制的教材，惡意阻撓「去殖民化的教育改革」等。文章促港府對教協的問題徹查到底。

劉兆佳表示，中央不滿教協非新鮮事，他引述國務院港澳辦主任夏寶龍曾稱，本港「撥亂反正」工作一定要做得徹底。劉稱，有關工作正進入深化階段，即從思想教育、宣傳領域下工夫，料教育、文化、媒體將是受中央關注的範疇。他說現階段的關鍵在法律層面，即教協有否違反《港區國安法》，或在其內部營運、財務上違反其他法律。他拒評港府將如何採取下一步行動。

劉銳紹：「定性文化」屬京慣技

製輿論觀察被批者應對

時事評論員劉銳紹表示，新華社和《人民日報》於同一日對同一對象發表評論文章並不常見。他說事件發展可留意3個方向，首先中央透過官媒批評屬慣用的「定性文化」，引起輿論以觀察被批評者的跟進行動；其次是港府如何看待官媒言論，能否客觀處理一國兩制中的「兩制」；最後是若港府以法律行動回應，需留意有否濫用，而公眾將同受影響，因被批評者及公眾發表有利被批評者的言論，都可能被視為有問題。

劉銳紹說，現時中央雖已控制大局，惟近年的想法是要「百分之二百安全」，他擔心若中央要剷除教協等機構，反而製造出「暗火」，不利中央希望香港穩定的目標。

負責工會管理的職工會登記局表示，所有已登記工會須根據《職工會條例》及其已登記的組織規則運作，不評論個別個案。