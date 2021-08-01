官媒轟教協毒瘤 教局翌日「斷交」 不視作專業團體不承認課程 教協：不顧教師福祉

李家超稱不評個別組織

「若超出專業 按法律處理」

政務司長李家超昨午出席新民黨黨慶後回應官媒對教協的評論，稱不評論個別組織，強調任何組織的活動受《社團條例》、《公司註冊條例》、工會登記等相關法律規限，必須按法律運作。被問到會循什麼方向調查教協，他稱若部門留意到某組織行為違法，會按相關條例採取行動。至於是否同意官媒形容教協為「毒瘤」，他說專業機構應為會員服務，若所做事情超出專業應做的活動，部門會按法律處理。

斥參與民陣推罷課「無異政團」

動亂中沒勸阻學生反推波助瀾

不過教育局其後宣布，不能再視教協為教育專業團體，全面終止與教協的工作關係。局方指出，教協「自稱」教育專業團體，但近年言論和行徑往往與教育專業不符，「本質上與政治團體無異」。教育局與官媒的評論文章同斥教協過去積極參與民陣及支聯會，亦曾推動教師罷課，將政治滲入校園等。教育局亦指斥教協在社會動亂中沒發揮教育專業的作用，加以教導及勸止學生，反而推波助瀾。

教育局又指教協以教育專業團體為包裝，實際上推動政治倡議，例如在佔中事件中製作教材，內容包括公民抗命，又曾發起全港教師罷課罷教，最近公然傳播「美化黑暴」的書籍等，籲教協會員應從教協的言論和行徑，「深思該會是否真正能代表自己」。

重申反港獨否認煽動學生示威

教協：續助會員保權益

有48年歷史、有9.5萬會員的教協回應稱，該會為註冊工會，一直按法例替會員跟進權益個案，強調工會在保障職工權益及完善政策扮演正面作用，對於教育局與該會斷絕來往、拒絕處理該會轉介的個案等，教協認為是對整個行業都是一個損失，亦沒有顧及教師褔祉。

教協稱該會是全港最大單一行業工會，在教育界具廣泛代表性，惟近年教育局與教協的工作會議大減。教協強調仍會以各種方式協助會員處理權益問題，繼續做好教師工會的工作，並希望政府明白，提升教育專業和改善教育政策，需與具代表性的教育專業組織互動和溝通。

6月通過退出支聯

會長曾稱「平反」立場不變

對於新華社及《人民日報》的批評，教協強調該會為促進教育專業發展和維護教師權益的組織，一向關心教育和師生福祉，沒有煽動學生示威，自創會以來，關心國家民族發展，反對港獨。教協將不斷聆聽社會各界聲音，與會員及各界溝通，做好教育專業工作。教協6月底通過退出支聯會，教協會長馮偉華日前曾稱，有關決定主要考慮到現時政治環境轉差，但強調教協「平反六四」立場不變。

另一內地官媒中央電視台去年曾推出反修例示威專題片《另一個香港》，其中一集批評教協副會長葉建源支持學生在校內宣揚港獨，又指教協發起反修例示威，並曾出版有關佔中的教材。教協當時回應稱節目在毫無事實根據下抹黑及誣衊教協及教育界，澄清節目所指的教材包含不同政黨的評論和立場，並清楚列明目的不在鼓動學生參與佔中，只為學生更認識社會具爭議的題目，又澄清葉建源多次公開表示不贊成港獨。

新思維：政府不能否定教協代表性

民建聯促續檢視其他專業界別

對於教育局宣布不再承認教協是教育專業團體，政黨「新思維」表示感疑惑及遺憾，稱連教協轉介個案也不處理是不恰當，教協作為教師最大工會，政府不能否定其代表性，籲重新審視決定。

民建聯表示全力支持教育局終止與教協的工作關係，稱政府須嚴肅檢視及跟進其他專業界別是否存在掛羊頭賣狗肉、實質推動反中亂港的情况。

明報記者

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