譚耀宗盼有警示作用 歐盟促停拘民運人士

馬斯拉里表示，唐英傑是國安法下被定罪及判刑的第一人，批評國安法被用作扼殺政治多元和人權，促請港府停止拘捕民運人士，以及停止針對捍衛人權、自由和民主價值的人。

羅冠聰表示，唐英傑案判刑顯示國安法是用作迫害異見的法律武器，判囚9年「離譜」（outrageous）。他說，國安法量刑指引不清晰，給予法庭很大權力決定一句口號是否「能夠」煽動分裂，作為一個可判囚多年的罪行，定罪門檻非常低。

國際特赦指國安法「囚禁武器」

國際特赦組織亞太區主任米什拉（Yamini Mishra）認為，判刑顯示國安法不止要向異見者製造恐懼，亦被用作囚禁他們的武器，而今次判決令一個在民主運動中被廣泛使用的口號變成非法，也令其他曾使用同一政治口號的示威者有可能被定罪。

譚耀宗表示，若有人挑戰國安法，須承擔刑事責任和後果，希望唐英傑案的判決有警示作用，盼日後不會再出現顛覆、分裂、煽惑等牴觸國安法的行為。民建聯立法會議員葛珮帆認為，今次案例明確捍衛國家安全，盼能發揮「定海神針」的作用。她又說，「光時」口號明顯是政治口號，伴隨叫喊推翻中央管治、「港獨」等口號，不認為今次案例是以言入罪。

（港區國安法）