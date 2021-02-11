陳弘毅：煽動分裂 港「情節嚴重」門檻較內地低 戴大為指判刑過重：爭辯言論自由空間變微

戴大為分析，本案煽動分裂國家罪的定罪基礎依賴「光復香港 時代革命」的分裂意味，但他認為這口號可以理解為示威者用以表達強烈訴求，以一句常見的示威口號定罪並判囚6年半，顯然過重。至於判囚8年的恐怖活動罪，證供情節較接近危險駕駛，若以危駕罪的標準，判刑同樣過重。他說，雖然本案判辭並無法律約束力，惟就「煽動」一詞的解讀，仍有可能套用到其他煽動顛覆國家政權的案件，尤其展示憎恨或蔑視政府的標語均可能是煽動行為，使日後案件爭論言論自由等基本權利將較困難。

基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅表示，內地刑法103條第二款與《港區國安法》第21條的煽動分裂罪可作比較，內地煽動分裂罪一般判5年以下有期徒刑，「首要分子或罪行重大」可處5年以上有期徒刑，而香港則是「情節嚴重」可處5年以上、10年以下有期徒刑，他認同香港「情節嚴重」的門檻較低，即較易採用5年的較高量刑起點。

湯家驊認為唐英傑案判刑不算輕，亦沒過重，法庭一再強調判刑要有阻嚇作用，反映日後涉及暴動、違反國安法的案件都不會輕判，由於要達阻嚇效果，也不會輕易將被告良好品格等作減刑理由。

湯家驊：示威激動喊口號

未必可與唐案比

至於會否影響其他涉及叫政治口號、展示政治標語的案件，湯家驊認為，若一般示威時情緒高漲叫喊口號，未必可與此案相比，因唐英傑雖然沒分裂國家的實質計劃，但他的行為有預謀、有策劃。他說，若日後有事實相近的案件，唐英傑案的判刑會有指導作用。

全國港澳研究會理事、北京航空航天大學一國兩制法律研究中心執行主任田飛龍認為，唐英傑案判刑偏輕，相信是因為法庭考慮到今次是首宗同類案件，但他認為判刑有阻嚇力，而將來若再有類似案件，相信法庭不會輕判。

（港區國安法）