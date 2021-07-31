唐英傑囚9年 官指七一煽動「嚴重」 恐怖活動罪「因主張分裂國家」加刑 唐將上訴

唐：大家撐住，好似香港運動員一樣

散庭後，唐英傑的胞妹隨即哭泣，多名家屬向唐高喊「撐住呀」，唐回應說「你哋都撐住」。辯方大律師劉偉聰在庭外稱，唐託他傳話：「時間會過得好快，佢會撐住，大家都要撐住，好似香港運動員一樣。」辯方資深大律師郭兆銘在庭外表示唐將會上訴。據了解，唐會就定罪及判刑提出上訴。

鄧炳強歡迎定罪：研判辭再定下一步

保安局長鄧炳強表示歡迎有關定罪，至於判刑方面，需研究判辭再決定下一步行動。他說，法庭指出案發時的口號有港獨的意思，相信奉公守法的香港巿民不會無端端說出有關口號，否則要承擔法律責任。警務處長蕭澤頤認為判罰已起到標誌作用，對將來企圖干犯同類案件的人有很大阻嚇。

就煽動他人分裂國家罪的判刑，高院法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信在判辭引述基本法及港區國安法條文，指出香港是中國不可分離的部分，直轄於中央人民政府，認為任何人在港干犯分裂國家、危害國家統一的行為是違反基本法，必須予以懲處，而懲罰亦須對公眾及個人有阻嚇力。

判辭稱懲罰須對公眾具阻嚇

接納被告「無實際計劃」播獨

法官認為本案煽動他人分裂國家的行為屬「情節嚴重」，被告並非只是眾多示威者之一，他故意違反警員指示衝擊防線，吸引公眾注意分裂國家的信息；再者，案發日是國安法生效首天的重要日子，而終審法院在黎智英保釋案的判辭亦提及，國安法的頒布是因反中亂港勢力公然鼓吹「港獨」，被告就此應被判處5年以上及10年以下監禁。不過，法官接納本案並非同類案件中的最差，被告單獨犯案，而口號亦只是一般呼籲將香港從中國分離出去，沒有實際計劃向公眾傳遞，最終以6年半監禁為量刑起點。

稱警非重傷 恐怖活動罪量刑3至10年

就恐怖活動罪，法官指本地條文內容與其他地方如英國和澳洲的相似，雖然該罪可處終身監禁，但判刑應考慮地方的獨特文化及社經情况，不認為其他地方的案例對本案判刑有幫助。法官表示，被告有預謀挑戰警員，他故意衝過防線及撞向警員，造成3名警員受傷，其危險駕駛行為將電單車變成致命武器，警員沒有重傷純屬幸運。

不過法官指出，3名警員並非重傷，故本案不屬國安法中所列的「致人重傷」，而是「其他情形」，按例應處3年以上、10年以下監禁。然而，被告藉恐怖活動威嚇公眾，以圖實現政治主張，而該政治主張涉及宣揚分裂國家，屬加刑因素，認為合適的量刑起點是8年監禁。

拒接納悔意品格好家庭背景作求情

法官續稱，雖然被告有悔意，但由於他不認罪，不能作刑期扣減，其良好品格及家庭背景亦並非求情因素。對於辯方求情時要求兩罪刑期應同期執行，法官指出兩罪元素和目標截然不同，但考慮總刑期原則，決定將恐怖活動罪其中兩年半監禁分期執行，最終判監9年，認為9年足以反映被告的罪責及阻嚇力。

另外，由於被告犯案時持「學牌」危險駕駛電單車，法庭頒下10年停牌令。至於證物處理，法庭充公其電單車、手機及SIM卡等，但歸還貼有「急救」字樣的頭盔給被告。

【案件編號：HCCC280/20】

明報記者

（港區國安法）

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