東奧田徑開戰 400米欄成焦點 華賀姆相隔5年再爭晉級 美國卡塔爾雙雄夾擊

挪威隊過去在田徑項目曾獲20面獎牌，但只有3次來自徑項，賽程令華賀姆勢力壓中長跑好手J恩傑比斯坦，成為國家隊第4人。25歲的華賀姆上屆奧運前8不入，自2017年世界賽封王始受田徑界注目，直至本月初，他今季第一槍，即跑出46.70秒，打破男子徑項塵封時間最長的400欄世績。

華賀姆拒谷盡對症下藥

5年間進步逾兩秒，華賀姆談及每周只有3日高強度訓練，方法更針對衝刺力和技術，以防自己長期「谷盡」：「降低訓練負重了，最重要的是力量可用到在每一步上。」他也談到比以前注重飲食作息，時常到教練家中作客：「他家有一個按摩浴缸，可供我作恢復，一起談天度過星期日。」

去到決賽，華賀姆將面對兩名強敵夾擊。美國隊的雷爾班查文是板球名將之後，4歲時在美國911恐襲當日，在紐約登上的客機幸未被騎劫，他一度回到出生的屬地安堤瓜島生活，但為運動員生涯而再回紐約受訓。在華賀姆破紀錄前數日，他於美國隊選拔賽跑出46.83秒。於沙特阿拉伯出生、父親來自毛里坦尼亞、2015年入籍卡塔爾的亞運冠軍鴨都拉文森巴亦已擺脫傷患。女子組則有美國隊現任世績保持者悉妮麥卡芙蓮，硬撼隊友兼前紀錄保持者戴理雅穆罕默德。

撐竿跳世界冠軍染疫退賽

明日舉行初賽的男子撐竿跳原本亦是三星高照，但美國隊世界冠軍肯德歷斯在內的兩將感染新冠病毒，連同澳洲隊因事件需隔離，瑞典隊世績保持者杜班迪斯與法國隊的拉維蘭尼將少了勁敵。今晚誕生項目首金的男子1萬米，亦有肯尼亞名將甘禾羅因傷退賽，成烏干達雙星卓達基及傑利莫之爭。

馬拉松名將大迫傑最後探戈

今屆田徑看點亦包括美國隊17歲「新保特」禮頓、19歲烏克蘭隊跳高新星馬曉芝克等後起之秀首登奧運舞台。牙買加隊在今午舉行初賽的女子100米跑，亦有復勇的34歲老將費莎派絲壓陣，但男隊預計在保特退役後失勢。日本男子馬拉松名將大迫傑則宣布完成奧運後，將以30歲之齡退役。